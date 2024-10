Koha për veprim: Të ndalohet TikTok dhe të mbrohet rinia jonë nga rreziku online

Shkruan: Vudi Xhymshiti

Kosova duhet të ndalojë TikTok-un ose të detyrojë platformën të mbrojë përdoruesit e rinj. Veprimet konkrete janë të domosdoshme për të mbrojtur fëmijët tanë.

Tronditëse dhe e tmerrshme. Një ngjarje e tillë si ajo që ndodhi në Gjakovë, ku 13 vajza të shkollës fillore janë vetëlënduar duke ndjekur një sfidë të rrezikshme në TikTok, duhet të jetë një alarm kombëtar. Këto vajza janë pre e një rreziku që fshihet nëpër ekranet tona të përditshme, një rrezik që nuk mund ta injorojmë më. Fëmijët tanë po luajnë me jetën e tyre për shkak të sfidave të cilat vijnë nga platforma të huaja që nuk i intereson siguria e rinisë sonë, por vetëm përfitimi ekonomik.

TikTok, një platformë që tashmë është ndaluar në disa vende për përmbajtjen toksike dhe manipulimin psikologjik të përdoruesve të saj të rinj, duhet të ndalohet edhe në Kosovë. Vendimi i Qeverisë në qershor për të ndaluar përdorimin e TikTok-ut në institucione publike nuk është mjaftueshëm. Ky rrezik po futet thellë në shoqërinë tonë dhe po i prek më të pambrojturit – fëmijët. Është koha për veprim të menjëhershëm.

Kush është përgjegjës?

Një pyetje që duhet t’i bëjmë vetes është: ku janë mekanizmat mbrojtës të rinisë sonë? Pse nuk po ndërhyhet me masa më të forta? Çfarë po bën Ministria e Arsimit për të parandaluar incidente të tilla tragjike? Një sfidë e tillë nuk ndodh papritur. Fëmijët tanë po ekspozohen përditë ndaj përmbajtjes së dëmshme që i çon drejt akteve të vetëlëndimit dhe rrezikut për jetën e tyre. Ku janë politikat e parandalimit dhe ndërhyrjes në këtë situatë?

Ministria e Arsimit duhet të japë përgjigje dhe të mbajë përgjegjësi. Edukimi dhe mbrojtja e fëmijëve nga rreziqet që vijnë nga interneti është detyra themelore e kësaj ministrie. Qeveria e Kosovës ka një detyrim moral dhe ligjor të mbrojë fëmijët tanë nga këto sfida vdekjeprurëse. Mosveprimi dhe mungesa e politikave parandaluese është dështim në mbrojtjen e brezit të ardhshëm. Ky dështim nuk mund të kalojë pa pasoja.

Zgjidhjet dhe Masat Urgjente

Krijimi i një Komisioni Parlamentar Hetimor – Është koha për një hetim të thelluar parlamentar për të zbuluar burimet e këtyre sfidave të rrezikshme dhe për të identifikuar ata që i përhapin dhe i promovojnë këto përmbajtje të dëmshme në TikTok dhe rrjetet tjera sociale. Kush janë personat ose grupet që i shtyjnë fëmijët tanë drejt vetëlëndimit dhe rrezikut për jetën? Çdo përfshirje e tillë duhet të gjurmohet dhe ndëshkohet me ashpërsinë më të madhe të ligjit.

Ndryshimi i Politikave të Rrjeteve Sociale – TikTok dhe çdo platformë tjetër sociale që operon në Kosovë duhet të mbahet përgjegjëse për përmbajtjet që ofron. Këto kompani duhet të detyrohen të zbatojnë masa të rrepta të mbrojtjes së përdoruesve të rinj, ose në të kundërtën të ndalohen plotësisht në territorin tonë. Asnjë platformë nuk duhet të jetë mbi ligjin dhe sigurinë e fëmijëve tanë.

Forcimi i Edukimit Digjital në Shkolla – Ministria e Arsimit duhet të zhvillojë programe edukative të detyrueshme për të gjithë nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit për rreziqet e rrjeteve sociale dhe si të mbrohen nga përmbajtjet e dëmshme. Shkollat duhet të kenë mësime mbi sigurinë në internet dhe vetëvlerësimin që fëmijët të mos bien viktima të këtyre sfidave vdekjeprurëse.

Marrja e Përgjegjësisë nga Institucionet Lokale – Drejtorët e shkollave dhe autoritetet lokale kanë për detyrë të ndjekin situatat si këto me vigjilencë të lartë. Ata duhet të bashkëpunojnë ngushtë me prindërit, psikologët dhe autoritetet policore për të siguruar që asnjë fëmijë tjetër të mos përballet me një situatë të tillë tragjike. Mbikëqyrja e rreptë e përdorimit të telefonave celularë nëpër shkolla është një hap i parë, por nuk mjafton.

Të Mbrojmë Brezin e Ardhshëm

Kosova është një vend i vogël, por me rreziqe të mëdha. Rreziku që po vjen nga sfidat online është real dhe mund të ndikojë thellë në shëndetin fizik dhe psikologjik të fëmijëve tanë. Ky nuk është vetëm një problem për disa familje; është një krizë kombëtare që kërkon veprim të menjëhershëm nga të gjithë – nga qeveria, shkollat, dhe vetë prindërit.

Asnjë prind nuk duhet të ketë frikë për sigurinë e fëmijës së tij nga një sfidë në internet. Asnjë fëmijë nuk duhet të jetë viktimë e një sistemi që nuk e mbron. Ne duhet të reagojmë tani – përndryshe, do të jetë tepër vonë.

Kuvendi i Kosovës, Ministria e Arsimit dhe autoritetet lokale duhet të marrin masa të menjëhershme për të mbrojtur fëmijët tanë. TikTok duhet të ndalohet ose të detyrohet të përmbushë standardet më të larta të sigurisë për përdoruesit e rinj. Vetëm përmes veprimeve konkrete dhe të rrepta mund ta mbrojmë brezin tonë të ardhshëm nga ky rrezik që po i afrohet gjithnjë e më shumë vendit tonë.