Kohët e vona të gjumit, pagjumësia dhe gjendja e dobët fizike – zakonet e moshës së mesme që mund ta rëndojnë seriozisht zemrën

Të fjeturit vonë, pagjumësia, mungesa e aktivitetit fizik dhe braktisja graduale e zakoneve të shëndetshme mund të rrisin rrezikun për sëmundjet e zemrës dhe goditjen në tru në vitet e mëvonshme.
Këtë e tregojnë disa studime ndërkombëtare, përfshirë një hulumtim të Shoqatës Amerikane të Zemrës, ku u analizuan të dhënat e më shumë se 300 mijë personave.
Sipas studimit, personat që qëndrojnë zgjuar deri vonë kanë 79 për qind më shumë gjasa të kenë një vlerësim të dobët të shëndetit të zemrës, krahasuar me ata që nuk kanë prirje të theksuar as për mëngjesin, as për mbrëmjen.
Gjatë një periudhe përcjelljeje prej rreth 14 vjetësh, ata kishin gjithashtu 16 për qind rrezik më të lartë për sulm në zemër ose goditje në tru.
Një pjesë e këtij rreziku lidhet me përdorimin e nikotinës dhe mungesën e gjumit.
Një tjetër hulumtim, i përqendruar te shëndeti i grave, zbuloi se pagjumësia e vazhdueshme dhe gjumi i shkurtër në moshën e mesme mund të lidhen me rrezik më të lartë për probleme kardiovaskulare.
Gratë që përjetonin të dyja këto probleme kishin 70 deri në 75 për qind më shumë rrezik për sulm në zemër, goditje në tru ose insuficiencë kardiake.
Ndërkohë, studimet tregojnë se përmirësimi i formës fizike në moshën e mesme lidhet me rrezik më të ulët për shtrimin në spital për shkak të pamjaftueshmërisë së zemrës në moshë të shtyrë.
Edhe ruajtja e zakoneve të shëndetshme është thelbësore, pasi humbja graduale e tyre është lidhur me rritjen e rrezikut për sëmundje kardiovaskulare dhe vdekje.
Ekspertët theksojnë se këto rezultate nuk nënkuptojnë se të gjithë personat që flenë vonë do të zhvillojnë probleme me zemrën.
Megjithatë, gjumi i mjaftueshëm, aktiviteti fizik i rregullt, shmangia e duhanit dhe kujdesi ndaj ushqyerjes e tensionit të gjakut mund të ndihmojnë në mbrojtjen e shëndetit të zemrës në afatgjatë.