Të gjitha të regjistruara: ata që kanë për obligim fetar që të pështyjnë ithtarët e Jezuit
Ndër absurditet më të mëdha të kësaj kohe kur në qendër është tragjedia palestineze, ka të bëjë me një mbështetje të krishterë ndaj sionistëve, jo në bllok, sigurisht. Kjo sepse hebrenj ekstremistë, ata që po shkaktojnë dhe po mbështesin gjenocidin mbi palestinezët, e kanë për obligim fetar që t’i pështyjnë të krishterët.
Së fundi, kolonët ilegalë izraelitë, këto monstra njerëzore, vandalizuan një kryq që i përkiste një familjeje të krishterë në fshatin Al-Makhrour, pranë Betlehemit, një qytet palestinez në Bregun Perëndimor.
Kjo ndodhi më 21 shkurt.
Kolonët kanë një histori të ngacmimit të familjes, e cila po lufton kundër zgjerimit të paligjshëm të vendbanimeve izraelite në zonë.
Kolonët e paligjshëm izraelitë, shpesh të mbrojtur nga forcat pushtuese izraelite, kryejnë sulme të përditshme ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Më shumë se 3,700 sulme janë regjistruar deri më tani në vitin 2026.
Vetëm dy ditë më parë, më 22 shkurt, kolonët e paligjshëm izraelitë sulmuan kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Jerusalemin Lindor të pushtuar, në ditën e pestë të muajit të shenjtë të Ramazanit. Sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa, kolonët, të mbrojtur nga policia izraelite, hynë në vendin e ndjeshëm fetar dhe kryen rituale në oborrin e xhamisë. /tesheshi