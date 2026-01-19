Kolonë izraelitë u vënë flakën shtëpive dhe makinave në fshatra palestineze në Bregun Perëndimor

Kolonë izraelitë kanë sulmuar një komunitet beduin palestinez në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke djegur disa shtëpi dhe automjete, ndërsa të paktën nëntë persona kanë mbetur të plagosur.
Sipas burimeve lokale, sulmi ndodhi në një fshat palestinez, ku banorët u përballën me dhunë, zjarrvënie dhe shkatërrim të pronës. Flakët përfshinë disa banesa dhe makina, duke detyruar familjet të largohen për të shpëtuar jetën.
Të plagosurit u dërguan për trajtim mjekësor, ndërsa banorët shprehën frikë dhe zemërim për sulmet e përsëritura nga kolonët.
Autoritetet palestineze dhe organizata për të drejtat e njeriut kanë dënuar ashpër incidentin, duke kërkuar mbrojtje për civilët dhe ndalimin e dhunës në zonat e pushtuara.
Situata në Bregun Perëndimor mbetet e tensionuar, me rritje të sulmeve dhe përplasjeve mes kolonëve izraelitë dhe popullsisë palestineze. /mesazhi