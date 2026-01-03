Kolonë sulmojnë banesat e qytetarëve dhe tentojnë të vjedhin bagëtinë në jug të Hebronit

Kolonë të armatosur izraelitë kanë sulmuar sot banesat e qytetarëve palestinezë dhe kanë tentuar të vjedhin bagëtinë e tyre në zonën Masafer Yatta, në jug të Hebronit.
Aktivisti Osama Makhmara bëri të ditur se një grup kolonësh të armatosur sulmuan banesat e qytetarit Khaled al-Na’amin në fshatin Khirbet Qawawis, në Masafer Yatta. Sipas tij, kolonët bastisën edhe stallën e deleve dhe u përpoqën t’i vidhnin ato.
Ai shtoi se banorët vendas ndërhynë dhe arritën t’i përzënë kolonët, duke parandaluar vjedhjen e bagëtisë. Incidenti vjen në kuadër të rritjes së sulmeve të kolonëve kundër palestinezëve dhe pronave të tyre në zonat jugore të Bregut Perëndimor. /mesazhi