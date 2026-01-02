Kolonët e paligjshëm izraelitë lëndojnë 15 palestinezë dhe përdhosin një xhami në Bregun Perëndimor

Kolonë ilegalë izraelitë, të mbështetur nga forcat e ushtrisë, lënduan të paktën 15 palestinezë dhe bastisën një xhami gjatë sulmeve në Bregun Perëndimor të pushtuar të premten, thanë burime lokale, transmeton Anadolu.
Shoqata Palestineze e Gjysmëhënës së Kuqe tha se ekipet e saj trajtuan 13 persona për thithje të gazit lotsjellës, përfshirë gjashtë fëmijë, ndërsa dy të tjerë u rrahën gjatë një sulmi në zonën Khallayel al-Loz, në lindje të Betlehemit në jug të Bregut Perëndimor.
Organizata shtoi se forcat izraelite penguan ambulancat dhe mjekët teksa përpiqeshin të ofronin ndihmë në vendngjarje.
Dëshmitarë thanë për Anadolu se kolonët e paligjshëm hodhën gurë ndaj shtëpive palestineze dhe rrethuan zonën, ndërsa trupat izraelite hodhën granata shokuese dhe gaz lotsjellës drejt shtëpive përpara se të mbyllnin zonën.
Khallayel al-Loz është përballur në mënyrë të përsëritur me sulme të kolonëve ilegalë, përfshirë hyrje në toka, prerje pemësh dhe pengim të fermerëve të shkojnë në tokat e tyre, në përpjekje për të uzurpuar territor për vendbanimet kolone në aférsi.
Në një incident të veçantë, Ministria palestineze e Vakëfeve dhe Çështjeve Fetare tha se kolonë ilegalë hynë me forcë në Xhaminë Al-Salam në qytezën Deir Ballut pranë qytetit Salfit, duke ecur brenda me këpucë dhe duke pozuar për fotografi.
Ajo e përshkroi veprimin si “një shkelje të qëllimshme të shenjtërisë së vendeve të shenjta myslimane”.
Ministria tha se incidenti pasqyron një përshkallëzim më të gjerë të shkeljeve kundër objekteve islame në Bregun Perëndimor dhe u bëri thirrje organizatave ndërkombëtare dhe të të drejtave të njeriut të ndërhyjnë për të mbrojtur vendet e kultit dhe për të ndaluar sulmet e përsëritura.
Forcat izraelite dhe kolonët ilegalë kanë vrarë të paktën 1.105 palestinezë në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë Kudsin Lindor, kanë plagosur gati 11.000 dhe kanë ndaluar rreth 21.000 që nga tetori 2023, sipas shifrave palestineze.
Në një opinion historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë deklaroi se pushtimi izraelit i territorit palestinez është i paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.