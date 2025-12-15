Kolonët ilegalë izraelitë sulmuan xhaminë Al-Aksa në Kuds për të festuar festën e Hanukkah

Dhjetëra kolonë të paligjshëm izraelitë sulmuan sot kompleksin e xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar për të festuar festën hebraike të Hanukkah, raporton Anadolu.
Kolonët e paligjshëm kryen rituale talmudike nën mbrojtjen e policisë izraelite, sipas korrespodentit të Anadolu. Festa tetë-ditore e Hanukkah shënohet nga 14 dhjetori deri më 22 dhjetor.
Xhamia Al-Aksa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për muslimanët. Hebrenjtë e quajnë zonën “Mali i Tempullit”, duke pretenduar se ishte vendi i dy tempujve hebrenj në kohët e lashta.
Izraeli pushtoi Kudsin Lindor, ku ndodhet Al-Aksa gjatë luftës arabo-izraelite të vitit 1967. Izraeli gjithashtu aneksoi të gjithë qytetin në vitin 1980 në një veprim që nuk u njoh kurrë nga bashkësia ndërkombëtare.