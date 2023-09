Kolonët izraelitë bastisin kompleksin e Xhamisë Al-Aksa për të shënuar festën Yom Kippur – VIDEO

Qindra kolonë izraelitë sot hynë me forcë në kompleksin e Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar për të shënuar festën Yom Kippur, raporton Anadolu.

Në një deklaratë të shkurtër, Departamenti i Vakëfeve Islame i drejtuar nga Jordania tha se 317 kolonë bastisën lokacionin nën mbrojtjen e policisë herët të dielën.

Policia izraelite vendosi barriera sigurie në qytetin e vjetër të Kudsit dhe i pengoi palestinezët të arrinin në xhami, thanë dëshmitarët.

Yom Kippur konsiderohet dita më e shenjtë në kalendarin hebre. Tradicionalisht festohet me agjërim njëditor dhe shërbesa speciale në sinagoga.

Sezoni i festave të hebrenjve filloi më 15 shtator me festën Rosh Hashanah (Vitit të Ri). Ata gjithashtu do të shënojnë festën Sukkot në fund të shtatorit dhe festën Simhat Torah më 6 tetor.

Grupet e kolonëve izraelitë u kanë bërë thirrje mbështetësve që të mblidhen në kompleksin Al-Aksa për të shënuar Yom Kippurin.

Të premten, Izraeli vendosi të mbyllë territoret palestineze për festën Yom Kippur, e cila filloi mesnatën e së shtunës dhe do të përfundojë të martën.

Për muslimanët, Al-Aksa përfaqëson vendin e tretë më të shenjtë në botë. Hebrenjtë, nga ana e tyre, e quajnë këtë zonë Mali i Tempullit, duke thënë se ishte vendi i dy tempujve të lashtë hebrenj.

Izraeli pushtoi Kudsin Lindor, ku ndodhet kompleksi Al-Aksa, gjatë Luftës Arabo-Izraelite të vitit 1967. Ai aneksoi gjithë qytetin në vitin 1980, hap ky që nuk u njoh kurrë nga komuniteti ndërkombëtar.

