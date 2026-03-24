Kolonët izraelitë djegin një shtëpi palestineze mes dhunës në rritje në Bregun Perëndimor

Kolonët izraelitë i vunë flakën një shtëpie palestineze në zonën Masafer Yatta në jug të Hebronit, në atë që aktivistët e përshkruan si pjesë të një përshkallëzimi të vazhdueshëm të sulmeve ndaj palestinezëve dhe pronës së tyre në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Fouad Amour, një aktivist që dokumenton dhunën e kolonëve, tha se kolonët kryen bastisje në disa komunitete në Masafer Yatta dhe dogjën shtëpinë e Bajis Ibrahim Muhammad Raba’i në fshatin Tuwani.
Në lidhje me ngjarjen nuk u raportuan të lënduar.
Amour tha për Anadolun se kolonët gjithashtu shkruan grafite raciste në muret e shtëpisë.
Aktivistët paralajmëruan për një rritje të dhunës së kolonëve në zonë, duke përmendur rritjen e sulmeve që shënjestrojnë shtëpitë dhe tokën bujqësore dhe rreziqet në rritje me të cilat përballen banorët palestinezë.
Sipas Komisionit të Kolonizimit dhe Rezistencës ndaj Murit, kolonët kanë kryer 511 sulme në të gjithë Bregun Perëndimor në muajin shkurt.
Komisioni ka njoftuar se shtatë palestinezë u vranë nga të shtënat me armë zjarri të kolonëve nga fundi i shkurtit deri të hënën.
Shifrat palestineze tregojnë se që nga fillimi i luftës në Gaza më 8 tetor 2023, dhuna nga forcat izraelite dhe kolonët në Bregun Perëndimor ka vrarë 1.133 palestinezë, ka plagosur rreth 11.700 të tjerë dhe ka çuar në arrestimin e gati 22.000 njerëzve.