Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Kolonët izraelitë djegin ullishtet palestineze, ndërsa shtohen bastisjet në Bregun Perëndimor

Kolonët izraelitë djegin ullishtet palestineze, ndërsa shtohen bastisjet në Bregun Perëndimor

Forcat izraelite kanë arrestuar shtatë palestinezë, mes tyre pesë fëmijë, në një fshat të Bregut Perëndimor të pushtuar, kanë deklaruar dëshmitarë për Al Jazeera.

Ndërkohë, kolonë të armatosur izraelitë u kanë vënë zjarrin pemëve të ullirit në një qytet pranë Ramallahut.

Bastisjet e ushtrisë izraelite dhe dhuna e kolonëve janë shtuar ndjeshëm në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë muajve të fundit, pavarësisht dënimeve nga komuniteti ndërkombëtar.

Al Jazeera ka publikuar raportimin e gazetarit Imran Ullah Khan nga terreni. /mesazhi

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