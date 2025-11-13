Kolonët izraelitë i vënë zjarrin një xhamie pranë Salfitit në Bregun Perëndimor

Një grup kolonësh izraelitë kanë sulmuar dhe djegur pjesërisht një xhami pranë qytetit Salfit në Bregun Perëndimor të pushtuar, raportoi agjencia palestineze Wafa.
Sipas një aktivisti lokal, kolonët hedhën lëndë djegëse në hyrje të xhamisë dhe shkruan fyerje raciste në muret e saj. Banorët e zonës arritën të fiknin zjarrin përpara se ai të përhapej në të gjithë ndërtesën.
Autoritetet palestineze e dënuan ngjarjen, duke e cilësuar atë një akt urrejtjeje fetare dhe pjesë të dhunës së përhapur së kolonëve izraelitë në territoret e pushtuara. /mesazhi