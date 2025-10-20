Kolonët izraelitë sulmojnë palestinezët dhe shënjestrojnë gazetarin amerikan në Bregun Perëndimor

Një ditë e tmerrshme u shënua në Bregun Perëndimor, pasi kolonët izraelitë sulmuan mbledhësit palestinezë të ullinjve, dogjën automjetet dhe ndoqën gazetarin amerikan Jasper Nathaniel, raporton Anadolu.
Kolonët izraelitë sulmuan mbledhësit palestinezë të ullinjve, i dogjën atyre automjetet dhe ndoqën gazetarin amerikan Jasper Nathaniel i cili tha se ushtria izraelite e ka futur në pritë.
Gazetari kontaktoi ambasadën e SHBA-së, të cilës i thanë se nuk mund ta mbronin.
Sipas të dhënave nga Komisioni i Kolonizimit dhe Rezistencës ndaj Murit, kolonët e paligjshëm izraelitë kanë kryer 7.154 sulme ndaj palestinezëve dhe pronave të tyre në Bregun Perëndimor të pushtuar gjatë dy viteve, të cilat rezultuan në vdekjen e 34 palestinezëve dhe migrimin e detyruar të 33 komuniteteve beduine.
Autoritetet lokale thanë se më shumë se 1.051 palestinezë janë vrarë në Bregun Perëndimor, rreth 10.300 janë plagosur dhe mbi 20 mijë të tjerë janë arrestuar, përfshirë 1.600 fëmijë, që nga fillimi i luftës në Gaza dy vjet më parë.
Në një mendim historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) e shpalli pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli të paligjshëm dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.