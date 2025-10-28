Kolonët izraelitë vandalizojnë sistemin e ujitjes dhe tokat bujqësore në Luginën e Jordanit

Një grup kolonësh izraelitë kanë dëmtuar një sistem ujitjeje që përdorej për tokat bujqësore në pjesën veriore të Luginës së Jordanit, në Bregun Perëndimor të pushtuar, raporton agjencia Wafa.
Sipas agjencisë, ata kanë shkatërruar gjithashtu një parcelë me misër pranë zonës, ndërsa sulme të tilla po i detyrojnë gjithnjë e më shumë familjet palestineze të largohen.
Që nga fillimi i luftës në Gaza, në tetor 2023, kolonët izraelitë kanë kryer mbi 7,000 sulme ndaj palestinezëve, tokave apo pronave të tyre në Bregun Perëndimor, sipas Komisionit të Rezistencës ndaj Mureve dhe Kolonizimit me qendër në Ramallah. /mesazhi