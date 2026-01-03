Kolumbia dërgon trupa në kufirin me Venezuelën mes frikës për valë refugjatësh dhe tensione sigurie

Kolumbia ka dislokuar trupa ushtarake përgjatë kufirit me Venezuelën, mes rritjes së tensioneve dhe shqetësimeve për një fluks të mundshëm masiv njerëzish nga vendi fqinj.
Nga pika kryesore ligjore e kalimit mes dy vendeve, autoritetet kolumbiane kanë ndaluar kalimin drejt Venezuelës, duke bërë të ditur se në anën tjetër të urës ndodhet një prani e shtuar e ushtrisë venezueliane. Sipas raportimeve nga terreni, një fotograf që kishte tentuar të kalonte kufirin drejt Venezuelës është kapur nga ushtarë venezuelianë.
Megjithëse kufiri zyrtarisht mbetet i hapur, autoritetet kolumbiane kanë këshilluar gazetarët dhe qytetarët të qëndrojnë në anën kolumbiane për arsye sigurie.
Zona kufitare përdoret çdo ditë nga mijëra njerëz që kalojnë në Kolumbi për të blerë ushqime, për të punuar apo për të ndjekur shkollën, veçanërisht për shkak të vështirësive të rënda ekonomike në Venezuelë.
Presidenti i Kolumbisë ka deklaruar se dislokimi i trupave është i domosdoshëm, pasi ekziston frika për një valë të madhe emigrantësh. Aktualisht, Kolumbia strehon mbi tre milionë venezuelianë që u larguan nga vendi i tyre gjatë kolapsit ekonomik të dekadës së fundit.
Përveç krizës humanitare, autoritetet kolumbiane shprehin shqetësim edhe për rrezikun e dhunës nga grupet e armatosura që veprojnë përgjatë kufirit, veçanërisht Ushtria Çlirimtare Kombëtare (ELN), një grup rebel kolumbian aktiv që nga vitet 1960.
Situata në kufi mbetet e tensionuar, ndërsa autoritetet e të dy vendeve ndjekin nga afër zhvillimet. /mesazhi