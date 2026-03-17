Komandanti i KFOR-it takon zëvendëskomandantin e Korpusit të NATO-s në Itali, flasin për sigurinë në rajon

Komandanti i KFOR’it, Ozkan Ulutas, ka pritur në takim zëvendëskomandantin e Korpusit të Dislokimit të Shpejtë të NATO’s në Itali, Dominic Biddick.
Në njoftimin e KFOR’it, bëhet e ditur se të dy, gjatë takimit kanë biseduar për situatën e sigurisë në rajon.
Komandanti i misionit të udhëhequr nga NATO në Kosovë, KFOR, gjeneralmajor Özkan Ulutaş, mirëpriti gjeneralmajor Dominic Biddick, zëvendëskomandant i Korpusit të Dislokimit të Shpejtë i NATO-s – Itali, në selinë e KFOR-it, Camp Film City, në Pristina.
Takimi u përqendrua në situatën e sigurisë në rajon, dhe gjeneralmajor Ulutaş rikonfirmoi përkushtimin e KFOR-it për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme.
KFOR vazhdon të zbatojë mandatin e tij – të bazuar në UN Security Council Resolution 1244 – për të kontribuar në një mjedis të sigurt dhe të qetë për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë, si dhe në lirinë e lëvizjes, në çdo kohë dhe në mënyrë të paanshme. KFOR punon në koordinim të ngushtë me Kosovo Police dhe EULEX, në rolet e tyre përkatëse si reagues të sigurisë.