Komandati i FSK-së takon zëvendëskomandantin e KFOR-it, Brigade Federıco Collina

Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) gjenerallejtënant Bashkim Jashari priti në takim mirëseardhës zëvendëskomandantin e KFOR-it, gjeneral Brigade Federıco Collina.
Sipas njoftimit, gjatë takimit Jashari dhe Collina diskutuan për zhvillimet e fundit në Forcën e Sigurisë së Kosovës, duke përfshirë trajnimet, stërvitjet, sfidat, operacionet dhe aktivitetet e tjera të saj.
Poashtu, gjatë takimit u diskutua edhe për situatën aktuale të sigurisë vendore dhe rajonale, si dhe për sfidat e përbashkëta me të cilat përballen.
Në takim u diskutua gjithashtu edhe për bashkëpunimin e deritanishëm në mes të FSK-së dhe KFOR-it, si dhe u theksua rëndësia e thellimit të këtij bashkëpunimi, i cili do të kontribuojë në forcimin e paqes dhe sigurisë në Kosovë dhe në rajon.