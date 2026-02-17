Komentet në videot në YouTube nuk po ngarkohen dhe masat kundër bllokimit të reklamave mund të jenë shkaku

YouTube po has probleme me ngarkimin e seksionit të komenteve nën videot e tij – disa mendojnë se kjo është një masë kundër bllokimit të reklamave.
Përdorues të shumtë në Reddit po raportojnë se kanë hasur këtë problem. Për disa, përshkrimi i videos gjithashtu nuk ngarkohet, jo vetëm komentet.
Njerëzit kanë provuar disa zgjidhje alternative, për shembull rifreskimi i faqes duket se funksionon herë pas here, gjë që sugjeron se ky është një problem i rregullt i faqes.
Megjithatë, “zgjidhja alternative” më e besueshme e zbuluar deri më tani është çaktivizimi i bllokuesit të reklamave.
Ajo që është kurioze është se edhe disa abonentë të YouTube Premium janë të prekur.
Me masat e mëparshme kundër bllokimit të reklamave, Google i kurseu përdoruesit Premium, por këtë herë ata mund të kenë pësuar disa dëme anësore.
Kohët e fundit, Google mbylli boshllëqet e riprodhimit në sfond për përdoruesit falas (por funksioni është ende i disponueshëm për abonentët Premium) dhe filloi të kufizojë tekstet në YouTube Music (përdoruesit falas shohin 5 tekste në muaj).
Për atë që ia vlen, një kontroll i shpejtë me Chrome + uBlock Origin Lite nuk tregoi asnjë problem në një llogari YouTube Premium (edhe kur keni dalë nga llogaria). A po e shihni këtë problem?