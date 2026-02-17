Ballina Arritje Teknologji Komentet në videot në YouTube nuk po ngarkohen dhe masat kundër bllokimit...

Komentet në videot në YouTube nuk po ngarkohen dhe masat kundër bllokimit të reklamave mund të jenë shkaku

YouTube po has probleme me ngarkimin e seksionit të komenteve nën videot e tij – disa mendojnë se kjo është një masë kundër bllokimit të reklamave.

Përdorues të shumtë në Reddit po raportojnë se kanë hasur këtë problem. Për disa, përshkrimi i videos gjithashtu nuk ngarkohet, jo vetëm komentet.

Njerëzit kanë provuar disa zgjidhje alternative, për shembull rifreskimi i faqes duket se funksionon herë pas here, gjë që sugjeron se ky është një problem i rregullt i faqes.

Megjithatë, “zgjidhja alternative” më e besueshme e zbuluar deri më tani është çaktivizimi i bllokuesit të reklamave.

Ajo që është kurioze është se edhe disa abonentë të YouTube Premium janë të prekur.

Me masat e mëparshme kundër bllokimit të reklamave, Google i kurseu përdoruesit Premium, por këtë herë ata mund të kenë pësuar disa dëme anësore.

Kohët e fundit, Google mbylli boshllëqet e riprodhimit në sfond për përdoruesit falas (por funksioni është ende i disponueshëm për abonentët Premium) dhe filloi të kufizojë tekstet në YouTube Music (përdoruesit falas shohin 5 tekste në muaj).

Për atë që ia vlen, një kontroll i shpejtë me Chrome + uBlock Origin Lite nuk tregoi asnjë problem në një llogari YouTube Premium (edhe kur keni dalë nga llogaria). A po e shihni këtë problem?

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram