Komisarja e BE-së për zgjerim rikonfirmon mbështetjen për anëtarësimin e Ukrainës në BE

Komisarja e Bashkimit Evropian (BE) për Zgjerimin, Marta Kos, ka përsëritur mbështetjen e saj të fuqishme për anëtarësimin e Ukrainës në bllokun evropian, duke deklaruar se ardhmja e Kievit është brenda bllokut, transmeton Anadolu.

Gjatë vizitës së saj në kryeqytetin ukrainas në përvjetorin e tretë të pushtimit rus, Kos theksoi qëndrueshmërinë e vendit dhe nevojën për solidaritet të palëkundur evropian.

“Ukraina. Menjëherë. Kjo ishte përgjigja ime për eurodeputetët kur u pyeta se cilin vend doja të shihja më pas në BE”, tha Kos, duke theksuar luftën e Ukrainës për vendin e saj në familjen evropiane.

Kos tha se ukrainasit nuk po mbrojnë vetëm tokën e tyre, por edhe “luftojnë për liri, dinjitet dhe një të ardhme”.

Ai theksoi se Ukraina vazhdon të shohë drejt Evropës, pasi ajo përfaqëson një të ardhme të ndërtuar mbi vlera dhe jo “një botë pa vlera, të sunduar nga brutaliteti dhe padrejtësia”.

Ajo theksoi se mbështetja politike, ekonomike dhe ushtarake e Ukrainës është thelbësore, duke shtuar se BE-ja dhe vendet e saj anëtare tashmë kanë ndarë 134.5 miliardë euro, duke i bërë ata donatorin dhe investitorin më të madh për Kievin.

Duke parë përpara, zyrtarja e BE-së përshkroi tre prioritete, të cilat janë garancitë e sigurisë, rindërtimi dhe rruga e Ukrainës drejt anëtarësimit në BE.

“Garancitë e sigurisë janë në krye të agjendës për liderët e BE-së”, tha ajo, duke shtuar se “rindërtimi dhe pranimi i Ukrainës janë në krye të të miave”.

“Ukraina e fortë është një Evropë më e fortë”

Duke i dhënë rëndësi integrimit të Ukrainës në tregun e përbashkët të BE-së dhe tërheqjen e investimeve për të forcuar industrisë kryesore, Kos tha se “një Ukrainë e fortë është një Evropë e fortë”.

Më tej, komisarja evropiane u kërkoi liderëve të BE-së të qëndrojnë të palëkundur në angazhimin e tyre ndaj Ukrainës, duke theksuar se suksesi i Kievit është kritik për sigurinë dhe besueshmërinë e kontinentit evropian.

“Historia do të gjykojë veprimet tona. Be-ja ka bërë zgjedhjet e saj, Ukraina është me ne. Tani, ne duhet ta ndjekim, me një vendosmëri që përputhet me guximin e Ukrainës”, tha ajo.

Lufta e vazhdueshme midis Ukrainës dhe Rusisë, tashmë në vitin e saj të tretë, mbetet një çështje kyçe gjeopolitike me përplasjet e vazhdueshme ushtarake dhe përpjekjet diplomatike për zgjidhje.

Derisa Ukraina vazhdon të marrë mbështetje ushtarake dhe ekonomike perëndimore, Rusia vazhdon operacionet e saj pavarësisht sanksioneve ndërkombëtare.

Lëvizjet e fundit diplomatike, përfshirë bisedimet e presidentit amerikan Donald Trump me homologun e tij rus Vladimir Putin për rivendosjen e lidhjeve me Moskën, sinjalizojnë përpjekje të reja për t’i dhënë fund konfliktit.