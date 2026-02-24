Komisioneri i Lartë për të Drejtat e Njeriut: Gaza drejt një katastrofe humanitare të paprecedentë

Komisioneri i Lartë për të Drejtat e Njeriut, Volker Türk, paralajmëroi se vazhdimi i vrasjeve të palestinezëve nga okupimi izraelit dhe kufizimet e rënda në dërgimin e ndihmave po e shtyjnë Rripin e Gazës drejt një katastrofe humanitare të paprecedentë.
Türk theksoi se ndihma humanitare që hyn në Gazë mbetet shumë poshtë nevojave minimale, pavarësisht shkallës së vuajtjeve civile.
Ai paralajmëroi për rreziqe të besueshme të spastrimit etnik në Gazë dhe Bregun Perëndimor, në mes të përpjekjeve të përshpejtuara izraelite për të imponuar aneksimin e paligjshëm të tokave palestineze të okupuara.
Turk theksoi se çdo zgjidhje e qëndrueshme e krizës duhet të bazohet në zbatimin e zgjidhjes me dy shtete, duke garantuar të drejtat e popullit palestinez dhe duke vendosur themelet për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme.
Shqetësimi ndërkombëtar është intensifikuar për politikat izraelite që synojnë aneksimin de facto të Bregut Perëndimor përmes zgjerimit të vendbanimeve dhe sekuestrimit të tokave.
Raportet e Kombeve të Bashkuara paralajmërojnë se këto masa të njëanshme po ndryshojnë në mënyrë themelore realitetet në terren, duke minuar bazën ligjore të zgjidhjes me dy shtete dhe duke e bërë të pamundur krijimin e një shteti palestinez të qëndrueshëm, çka ka nxitur thirrje për veprim urgjent ndërkombëtar për të ndalur shkeljet dhe për të mbrojtur të drejtat e palestinezëve.
Ky paralajmërim vjen në kontekstin e deklaratave të fundit të Türk-ut, përfshirë fjalimin e tij në hapjen e sesionit të Këshillit të të Drejtave të Njeriut më 23 shkurt 2026, ku ai përsëriti se situata në Gazë mbetet katastrofike, me palestinezët që vdesin ende nga zjarri izraelit, të ftohtit, uria dhe sëmundjet e shërueshme, ndërsa ndihma e lejuar nuk mjafton aspak.
Raporti i fundit i Zyrës së të Drejtave të Njeriut të OKB-së (19 shkurt 2026) ngriti shqetësime të drejtpërdrejta për spastrim etnik në Gaza dhe Bregun Perëndimor për shkak të sulmeve të intensifikuara, shkatërrimit sistematik dhe zhvendosjeve të detyruara që synojnë ndryshime të përhershme demografike.