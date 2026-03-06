Komisioneri i OKB-së për të drejtat e njeriut: Bota duhet të frenojë urgjentisht përshkallëzimin në Lindjen e Mesme

Komisioneri i lartë i OKB-së për të drejtat e njeriut, Volker Turk, tha të premten se bota “ka nevojë urgjente” të përmbajë përshkallëzimin e situatës në Lindjen e Mesme mes sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit dhe sulmeve hakmarrëse të Teheranit, transmeton Anadolu.
Duke folur para gazetarëve në Gjenevë, Turk tha se në vend të de-përshkallëzimit, bota po dëshmon “më shumë retorikë nxitëse dhe luftarake, më shumë bombardime, më shumë shkatërrime, vrasje dhe përshkallëzim që e nxit atë më tej”.
Ai shprehu “shqetësime të rëndësishme” në lidhje me respektimin e ligjit ndërkombëtar humanitar, veçanërisht në lidhje me kryerjen e armiqësive. Ai gjithashtu theksoi raportet për një sulm ndaj një shkolle, duke theksuar se vendet civile duhet të mbrohen.
“Padyshim, ky është qartë një institucion civil që nuk duhet sulmuar kurrë”, tha ai. Turk bëri thirrje për llogaridhënie dhe hetime për shkeljet e dyshuara.
“Ajo që kemi kërkuar janë padyshim hetime të shpejta, transparente dhe të paanshme, të cilat ne e kuptojmë se janë njoftuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, tha shefi i të drejtave të OKB-së.
I pyetur në lidhje me mesazhet e tij drejtuar SHBA-së dhe Izraelit, ai tha: “Mesazhet janë, deeskaloni situatën. Kthehuni në tryezën e negociatave dhe gjeni një mënyrë për të mos përdorur metodat e luftës dhe veprimet e tipit ushtarak si mjete për të arritur diçka”.
“Nuk do të funksionojë kurrë,” shtoi Turk. Ai vuri në dukje se do të jetë në Washington, DC, më vonë këtë muaj, duke thënë: “Do të shohim se çfarë do të sjellë kjo.”
Ai shprehu shqetësim të veçantë për zhvillimet në Liban, duke përfshirë urdhrat për zhvendosje në shkallë të gjerë.
“Libani po bëhet një pikë kyçe e nxehtë,” paralajmëroi Turk, duke thënë se është “jashtëzakonisht në ankth dhe i shqetësuar për zhvillimet e fundit pas sulmeve të Hezbollahut ndaj Izraelit dhe kundërsulmeve të rënda të Izraelit, si dhe urdhrave të tij të gjerë për zhvendosje që tashmë kanë detyruar qindra mijëra njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre”.
“Unë bëj thirrje për një ndërprerje të menjëhershme të armiqësive,” shtoi ai.
Lidhur me përdorimin e raportuar të inteligjencës artificiale, ai tha se zyra e tij nuk i di saktësisht detajet se çfarë lloj sistemesh po përdoren, por shtoi: “Është shumë e qartë nga një perspektivë ndërkombëtare e të drejtave të njeriut se duhet të kesh kontroll njerëzor mbi ushtrimin e armëve, dhe nëse nuk është ky rasti, ne jemi padyshim shumë të shqetësuar”.