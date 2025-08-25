Komisionerja e BE-së, Lahbib reagon ndaj vrasjeve të gazetarëve nga Izraeli në Gaza

Komisionerja Evropiane për Barazi, Përgatitje dhe Menaxhim të Krizave, Hadja Lahbib

Komisionerja Evropiane për Barazi, Përgatitje dhe Menaxhim të Krizave, Hadja Lahbib i bëri thirrje Izraelit të ndërpresë “praktikën e vrasjes së atyre që përpiqen të informojnë botën për atë që po ndodh në Gaza”, transmeton Anadolu.

Lahbib bëri një deklaratë në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X në lidhje me sulmin e Izraelit ndaj spitalit “Nasser” në Gaza.

Ajo theksoi se ka mësuar me trishtim të madh se shumë civilë, përfshirë gazetarë u vranë gjatë sulmit izraelit. “Janë vrarë edhe punonjës shëndetësorë dhe të kërkim-shpëtimit gjithashtu. Të gjithë po bënin punën e tyre”, tha Lahbib.

“I bëj thirrje Izraelit edhe një herë të ndërpresë praktikën e vrasjes së atyre që përpiqen të informojnë botën për atë që po ndodh në Gaza”, deklaroi Lahbib.

Duke ndarë një foto të gazetares Maryam Abu Deqqa, e cila u vra në sulmet e sotme dhe u shfaq në një video të përgatitur nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit më 3 maj, Lahbib shtoi se “Gazetarët, mjekët dhe punonjësit e shpëtimit duhet të jenë gjithmonë të mbrojtur”.

– Ushtria izraelite synon spitalin “Nasser”

Ushtria izraelite mëngjesin e sotëm kreu dy sulme të ndara në spitalin “Nasser” në qytetin Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës.

Pamjet e sulmit të dytë të transmetuara drejtpërdrejt në televizionin egjiptian, treguan ushtrinë izraelite duke shënjestruar ekipet civile të kërkim-shpëtimit që përpiqeshin të evakuonin të vrarët dhe të plagosurit në sulmin e parë si dhe gazetarët që përpiqeshin të merrnin pamje.

Sipas një deklarate nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, në sulmet e kryera ndaj spitalit “Nasser”, u vranë 20 persona përfshirë gazetarë dhe punonjës të kujdesit shëndetësor.

