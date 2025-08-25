Komisionerja e BE-së, Lahbib reagon ndaj vrasjeve të gazetarëve nga Izraeli në Gaza

Komisionerja Evropiane për Barazi, Përgatitje dhe Menaxhim të Krizave, Hadja Lahbib i bëri thirrje Izraelit të ndërpresë “praktikën e vrasjes së atyre që përpiqen të informojnë botën për atë që po ndodh në Gaza”, transmeton Anadolu.
Lahbib bëri një deklaratë në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X në lidhje me sulmin e Izraelit ndaj spitalit “Nasser” në Gaza.
Ajo theksoi se ka mësuar me trishtim të madh se shumë civilë, përfshirë gazetarë u vranë gjatë sulmit izraelit. “Janë vrarë edhe punonjës shëndetësorë dhe të kërkim-shpëtimit gjithashtu. Të gjithë po bënin punën e tyre”, tha Lahbib.
“I bëj thirrje Izraelit edhe një herë të ndërpresë praktikën e vrasjes së atyre që përpiqen të informojnë botën për atë që po ndodh në Gaza”, deklaroi Lahbib.
Duke ndarë një foto të gazetares Maryam Abu Deqqa, e cila u vra në sulmet e sotme dhe u shfaq në një video të përgatitur nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit më 3 maj, Lahbib shtoi se “Gazetarët, mjekët dhe punonjësit e shpëtimit duhet të jenë gjithmonë të mbrojtur”.
– Ushtria izraelite synon spitalin “Nasser”
Ushtria izraelite mëngjesin e sotëm kreu dy sulme të ndara në spitalin “Nasser” në qytetin Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës.
Pamjet e sulmit të dytë të transmetuara drejtpërdrejt në televizionin egjiptian, treguan ushtrinë izraelite duke shënjestruar ekipet civile të kërkim-shpëtimit që përpiqeshin të evakuonin të vrarët dhe të plagosurit në sulmin e parë si dhe gazetarët që përpiqeshin të merrnin pamje.
Sipas një deklarate nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, në sulmet e kryera ndaj spitalit “Nasser”, u vranë 20 persona përfshirë gazetarë dhe punonjës të kujdesit shëndetësor.