Komiteti i kishës palestineze u bën thirrje kishave në mbarë botën të mbrojnë punën e ndihmës në Gaza

Komiteti i kishës palestineze u bëri thirrje të gjitha kishave në mbarë botën që të ndërhyjnë urgjentisht për të mbrojtur operacionet humanitare në Rripin e Gazës, duke paralajmëruar se kufizimet e fundit izraelite kërcënojnë thelbin e misioneve humanitare dhe atyre kishtare, transmeton Anadolu.
Apeli pasoi vendimin e qeverisë izraelite për të anuluar regjistrimet e dhjetëra organizatave ndërkombëtare dhe për t’u kërkuar atyre të ndërpresin aktivitetet e tyre deri në mars, duke përmendur refuzimin e tyre për të paraqitur listat e punonjësve dhe për t’u përmbajtur procedurave të reja të regjistrimit të sigurisë.
Ramzi Khoury, i cili kryeson Komitetin e Lartë Presidencial Palestinez për Çështjet e Kishës, e quajti veprimin izraelit një “zhvillim shumë të rrezikshëm”.
“Ai prek thelbin e vlerave njerëzore dhe misionin e Kishës dhe pasqyron një shënjestër sistematike të organizatave joqeveritare ndërkombëtare që veprojnë në Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin”, tha Khoury në mesazhin drejtuar kishave në mbarë botën, siç u citua nga agjencia zyrtare e lajmeve Wafa.
“Ajo që po ndodh sot në Gaza nuk është më thjesht kufizim i punës humanitare, por përpjekje sistematike për të kriminalizuar vetë ndihmën dhe për të paralizuar institucionet që bëjnë të mundur minimumin e domosdoshëm të jetës përballë rrethimit, luftës dhe kolapsit total”, deklaroi ai.
Khoury tha se heshtja ndaj kufizimeve izraelite “nuk mund të kuptohet si neutralitet”.
“Kjo interpretohet si braktisje morale. Parandalimi i punës humanitare dhe kriminalizimi i ndihmës, në një kohë kur ka nevojë të dokumentuar për qindra kamionë ndihme çdo ditë, përbën shkelje të rëndë të ligjit ndërkombëtar humanitar dhe kundërshtim të ashpër të mësimeve të krishtera që e vendosin qenien njerëzore dhe dinjitetin njerëzor në zemër të misionit”, tha ai.
Khoury u bën thirrje kishave në mbarë botën “të shprehin qëndrim të qartë kishtar duke refuzuar shënjestrimin dhe ndalimin e organizatave joqeveritare ndërkombëtare, të ushtrojnë presion moral dhe ndërkombëtar për të hapur kalimet dhe për të siguruar hyrjen e ndihmës në sasitë e kërkuara për arsye humanitare dhe të qëndrojnë pranë Gazës, jo vetëm me fjalë, por me qëndrime që përkthejnë besimin në veprim”.
Grupet palestineze dhe ndërkombëtare paralajmëruan se heqja e licencave do të përkeqësojë vuajtjet e civilëve në Gaza, ku Izraeli ka zhvilluar luftë brutale që nga tetori i vitit 2023.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 71.400 palestinezë dhe ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë në sulmin që e ka lënë enklavën në rrënoja. OKB-ja vlerëson koston e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.
Izraeli ka kufizuar hyrjen e ushqimit, ilaçeve, furnizimeve mjekësore dhe materialeve të strehimit në Gaza, ku rreth 1.5 milion njerëz nga një popullsi prej afërsisht 2.4 milionë janë të zhvendosur dhe kanë jetuar nën bllokadë për më shumë se 18 vjet.
Kufizimet shkelin marrëveshjen e armëpushimit që hyri në fuqi tetorin e kaluar.