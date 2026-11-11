Komiteti i OKB-së miraton me shumicë dërrmuese rezolutën për të drejtat e palestinezëve mbi burimet natyrore

Komiteti i Dytë i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, përgjegjës për çështjet ekonomike dhe financiare, ka miratuar me shumicë dërrmuese një rezolutë për sovranitetin e popullit palestinez mbi burimet e tij natyrore në territoret e pushtuara, përfshirë Jerusalemin Lindor.
Në votim, 151 vende votuan pro rezolutës, përfshirë të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe Kanadanë. Kundër votuan shtatë vende: Shtetet e Bashkuara, Izraeli, Kolumbia, Paraguai, Palau, Nauru dhe Mikronezia, ndërsa 11 vende abstenuan.
Rezoluta riafirmon të drejtën e patjetërsueshme të popullit palestinez mbi burimet e tij natyrore dhe kërkon që Izraeli të ndalojë shfrytëzimin e tyre.
Dokumenti i referohet edhe Konventës së Katërt të Gjenevës për mbrojtjen e civilëve gjatë luftës, si dhe opinionit këshillimor të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë të 19 korrikut 2024, lidhur me pasojat juridike të politikave dhe praktikave të Izraelit në territoret e pushtuara palestineze.
Rezoluta thekson gjithashtu se ndërtimi i vendbanimeve izraelite, muri ndarës dhe veprime të tjera dëmtojnë mjedisin palestinez. Ajo riafirmon edhe të drejtën e palestinezëve për të kërkuar dëmshpërblim dhe kthimin e pasurive të shfrytëzuara.
Në dokument përmendet edhe Rezoluta 2334 e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, e cila u kërkon shteteve të bëjnë dallimin mes territorit të Izraelit dhe territoreve të pushtuara që nga viti 1967.
Vëzhguesi i Përhershëm i Palestinës në OKB, Riyad Mansour, e cilësoi votimin si një dëshmi të mbështetjes së gjerë ndërkombëtare për të drejtat e patjetërsueshme të popullit palestinez, përfshirë të drejtën mbi burimet e tij natyrore. /mesazhi