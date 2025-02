Kompania turke e industrisë së mbrojtjes transferon teknologji në Gjermani

Gjermania do të përfitojë nga aftësitë e industrisë turke të mbrojtjes në një transferim të ri teknologjie, pasi kompania Repkon me seli në Türkiye nënshkroi një marrëveshje me një prodhues lider gjerman të artilerisë për të prodhuar dhe për t’i dorëzuar municion ushtrisë gjermane në një impiant për mbushje me eksploziv prej 155 milimetrash, raporton Anadolu.

Kërkesa për municion artilerie është rritur ndjeshëm që nga fillimi i luftës Rusi-Ukrainë, pasi shumë vende kanë bërë investime për të rritur kapacitetet e tyre prodhuese. Gjermania është një nga vendet që ofron ndihmë ushtarake për Ukrainën.

Kompania turke Repkon doli në qendër të vëmendjes me aftësitë e saj të prodhimit të artilerisë, pasi deri më tani ka nënshkruar kontrata për instalimin e objekteve të prodhimit për SHBA-në, Pakistanin dhe Azerbajxhanin.

Repkon nënshkroi një kontratë me volum të lartë me një kompani gjermane për të krijuar një strukturë të re, e cila do të rrisë kapacitetin e prodhimit të artilerisë prej 155 milimetrash. Objekti do të jetë funksional në fillim të vitit 2027.

Objekti do të përdoret për të mbushur eksplozivët aktualë dhe të gjeneratës së ardhshme, ndërsa do të funksionojë me fuqi punëtore minimale dhe automatizim maksimal, një nga objektet e para në këtë fushë.

Marrëveshja përfshin gjithashtu një porosi për predha artilerie 155 milimetrash.

Repkon, një kompani e shquar në fushën e mbushjes së artilerisë, bleu kompaninë Bowas që merret me inxhinierinë e fabrikave dhe që vepron në Austri, Itali dhe Zvicër.

Kompetenca e kompanisë Bowas në prodhimin ushtarak dhe civil të eksplozivëve dhe arsenali i tij i municionit forcoi aftësitë e kompanisë Repkon për t’iu përgjigjur kërkesës në rritje.

Repkon është kompania e vetme në botë që ndërton vetë objektet e prodhimit të pjesëve metalike, impiantet e mbushjes së eksplozivëve dhe objektet e prodhimit të eksplozivëve.