Kompanitë zvicerane eksportuan 30.8 milionë dollarë mallra me përdorim të dyfishtë në Izrael gjatë luftës në Gaza

Kompanitë zvicerane eksportuan mallra me përdorim të dyfishtë dhe ushtarake me vlerë më shumë se 24 milionë franga zvicerane në Izrael midis viteve 2024 dhe marsit 2025, sipas një hetimi të publikuar sot nga transmetuesi publik zviceran RTS, transmeton Anadolu.
Raporti tha se disa dhjetëra kompani zvicerane vazhduan të furnizonin pajisje që potencialisht mund të përdoren për qëllime ushtarake gjatë luftës së Izraelit në Gaza.
Eksportet e artikujve të tillë u rritën ndjeshëm në fillim të vitit 2024. Gati 6 milionë franga zvicerane mallra me përdorim të dyfishtë u dërguan në Izrael në tremujorin e parë të atij viti, krahasuar me 238 mijë franga zvicerane gjatë tre muajve të fundit të vitit 2023, sipas lejeve të eksportit të shqyrtuara nga RTS.
Sekretariati Shtetëror i Zvicrës për Çështjet Ekonomike (SECO), i cili autorizon licencat e eksportit, tha se dërgesat janë në përputhje me ligjin zviceran, sipas raportit. Megjithatë, politika ka tërhequr kritika mes rritjes së kontrollit ndërkombëtar të fushatës ushtarake të Izraelit.
Lejet treguan se komponentët u furnizuan subjekteve izraelite të lidhura me mbrojtjen, përfshirë kompani të lidhura me Ministrinë e Mbrojtjes dhe prodhuesin e armëve Elbit Systems.
Prodhuesit zviceranë të makinerive përbënin pjesë të konsiderueshme të eksporteve, zbuloi hetimi. Kompani të tilla si TRUMPF Schweiz AG dhe StarragTornos furnizuan pajisje prerjeje me lazer dhe përpunimi me precizion të lartë për kompanitë izraelite të përfshira në teknologjitë e mbrojtjes.
Kompani të tjera të cituara përfshinin Metallux, e cila eksportoi qarqe elektronike hibride për kompanitë izraelite të lidhura me teknologjitë e raketave dhe dronëve dhe Mipa Coatings Schweiz AG, e cila furnizoi ngjyra të specializuara të përdorura në pajisje ushtarake si sistemet e radarëve dhe automjetet e blinduara.
Lajmi identifikoi gjithashtu Georg Fischer AG, e cila eksportoi valvola dhe komponentë tubacionesh për klientë industrialë izraelitë, përfshirë një rafineri nafte, klientët e së cilës përfshijnë kompani të lidhura me sektorin e mbrojtjes. Kompanitë e kontaktuara nga RTS thanë se eksportet e tyre ishin në përputhje me rregulloret zvicerane dhe vendimet e licencimit të lëshuara nga SECO.