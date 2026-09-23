“Kompleksi i Hirushes” – zakoni për të veshur këpucë të vogla mund të dëmtojë këmbët

Një zakon që shumë njerëz e konsiderojnë të padëmshëm mund të shkaktojë dhimbje dhe deformime të këmbëve, veçanërisht pas moshës 50-vjeçare.
Bëhet fjalë për atë që quhet “Kompleksi i Hirushes”, përpjekja për të futur këmbën në këpucë më të vogla se madhësia e saj reale.
Specialisti amerikan i këmbëve, Rock Positano, paralajmëron se është e gabuar të mendohet se madhësia e këmbës mbetet e njëjtë gjatë gjithë jetës.
Foto ilustruese
Me kalimin e viteve, këmbët mund të ndryshojnë si në formë, ashtu edhe në madhësi.
Shtimi në peshë, ënjtjet, ndryshimet hormonale dhe dobësimi i ligamenteve mund të ndikojnë në strukturën e këmbës.
Edhe shtatzënia mund të sjellë ndryshime të tilla, për shkak të ënjtjes dhe hormonit relaksinë, i cili ndikon në ligamentet.
Pas moshës 50-vjeçare, gratë mund të jenë më të prirura ndaj problemeve si dhimbjet e kyçeve, fasciiti plantar, bunionet dhe deformimet e gishtave.
Këpucët e ngushta, pjesa e përparme e shtrënguar dhe takat e larta mund ta përkeqësojnë gjendjen, duke ushtruar presion të panevojshëm mbi këmbët.
Për të shmangur këto probleme, specialisti këshillon që këpucët të blihen pasdite, kur këmbët mund të jenë më të ënjtura.
Gjithashtu, këmbët duhet të maten në pozicion në këmbë dhe këpucët duhet të zgjidhen sipas këmbës më të madhe.
Një tjetër këshillë është që mes gishtit më të gjatë dhe majës së këpucës të ketë hapësirë afërsisht sa gjerësia e një gishti të madh.
Këpucët duhet të jenë të rehatshme që në momentin e parë, ndaj nuk këshillohet të blini një palë që ju shtrëngon me shpresën se ‘do të zgjerohet’ më vonë. /