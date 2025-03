Komuniteti global duhet të detyrojë Izraelin të lejojë hyrjen e ndihmave mjekësore në Gaza thotë Drejtori i spitaleve

Mohammed Zaqout, drejtori i përgjithshëm i spitaleve në Gaza, ka bërë thirrje për ndërhyrjen e komunitetit ndërkombëtar dhe për të detyruar Izraelin të lejojë hyrjen e ndihmave mjekësore në enklavë. Ai tha se situata brenda spitaleve është alarmante.

“Sot, okupimi kreu disa masakra në të gjitha zonat e Rripit të Gazës, me qindra dëshmorë që mbërritën në spitale në të gjithë sektorin, së bashku me qindra të plagosur me lëndime të rënda, përfshirë fraktura, djegie dhe lëndime në kokë që kërkojnë ndërhyrje kirurgjikale urgjente,” tha ai.

“Edhe gjatë armëpushimit, okupimi nuk lejoi hyrjen e pajisjeve mjekësore, paisjeve dhe konsumablesve shumë të nevojshëm për të mbajtur sistemin shëndetësor dhe spitalet që funksionojnë. Okupimi ka shkatërruar më shumë se 22 spitale, dhe tani janë më pak se shtatë spitale që funksionojnë pjesërisht,” shtoi Zaqout.