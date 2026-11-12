Kongresi amerikan mban takimin e parë me ambasadorët e vendeve të Marrëveshjeve të Abrahamit

Kryetari republikan i Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Brian Mast, ka zhvilluar një takim me anëtarët e komisionit dhe ambasadorët e vendeve pjesëmarrëse në Marrëveshjet e Abrahamit.
Sipas njoftimit të komisionit në rrjetet sociale, bëhet fjalë për forumin e parë të këtij lloji në Kongresin amerikan, ku anëtarët e komisionit janë takuar drejtpërdrejt me ambasadorët e vendeve nënshkruese të marrëveshjeve.
Në takim është diskutuar forcimi i bashkëpunimit rajonal, adresimi i sfidave dhe roli i Kongresit në avancimin e fazës së ardhshme të Marrëveshjeve të Abrahamit.
Brian Mast, një përfaqësues republikan nga Florida dhe mbështetës i njohur i Izraelit, ka drejtuar komisionin që nga janari i vitit 2025.
Sipas raportimit, ai pritet të largohet nga posti i kryetarit pas fitores së demokratëve dhe marrjes së kontrollit të të dy dhomave të Kongresit amerikan. /mesazhi