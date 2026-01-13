Kongresi amerikan prezanton projektligj për rritjen e ndihmës për Izraelin dhe kufizime për fondet ndaj palestinezëve

Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka prezantuar një paketë të re financimi që parashikon miliarda dollarë ndihmë ushtarake për Izraelin, si dhe vendos kufizime të reja për mbështetjen amerikane ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Rripin e Gazës.
Komisionet e buxhetit në Senat dhe Dhomën e Përfaqësuesve publikuan tekstin e dy projektligjeve, të cilat përfshijnë 3.3 miliardë dollarë ndihmë ushtarake vjetore për Izraelin, në kuadër të programit të Financimit Ushtarak të Jashtëm të Departamentit amerikan të Shtetit. Fondet pritet të shpërndahen brenda 30 ditëve nga miratimi dhe të përdoren për sisteme të avancuara armësh.
Projektligji parashikon gjithashtu se ndihma amerikane për palestinezët do të bllokohet, përveç rasteve kur Sekretari i Shtetit të certifikojë se pala palestineze po përmbush standarde të përcaktuara nga SHBA dhe po ndërmerr hapa kundër shkeljeve të pretenduara nga forcat e saj të sigurisë.
Po ashtu, fondet do të ndalohen nëse palestinezët nisin ose mbështesin hetime në Gjykatën Ndërkombëtare Penale ndaj shtetasve izraelitë për krime të dyshuara kundër palestinezëve. Një tjetër dispozitë ndalon ndihmën për Autoritetin Palestinez nëse palestinezët fitojnë status të barabartë me shtetet anëtare ose anëtarësim të plotë në OKB pa një marrëveshje të negociuar me Izraelin.
Ndihma prej 3.3 miliardë dollarësh është pjesë e një marrëveshjeje dhjetëvjeçare prej 38 miliardë dollarësh, të nënshkruar në vitin 2016 dhe që skadon në vitin 2028. Raporte të fundit tregojnë se që nga tetori i vitit 2023, SHBA ka ofruar ose shpenzuar mbi 21 miliardë dollarë ndihmë ushtarake për Izraelin, përfshirë financime për mbrojtje raketore, furnizim me municione dhe rritje të prodhimit të armëve.
Shuma totale nuk përfshin marrëveshje të ardhshme armësh me vlerë dhjetëra miliarda dollarë, të cilat pritet të kërkojnë fonde shtesë në vitet në vijim. /mesazhi