Kongresistja muslimano-amerikane: Sa më shumë që Trump flet për mua, aq më shumë marr kërcënime me vdekje

Anëtarja demokrate dhe muslimane e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Ilhan Omar fajësoi presidentin e SHBA-së, Donald Trump për kërcënimet në rritje me vdekje kundër saj, raporton Anadolu.
Omar, një politikane somalezo-amerikane, foli në një konferencë për media një ditë pasi u sulmua me një sprej të lëngshëm në një takim në Minneapolis.
Ajo deklaroi se presidenti Trump e ka sulmuar atë që kur u zgjodh për herë të parë në Kongres shtatë vjet më parë, duke thënë: “Sa herë që presidenti i SHBA-së përdor gjuhë urrejtjeje që më shënjestron mua dhe komunitetin që unë përfaqësoj, ka rritje të kërcënimeve me vdekje kundër meje”.
Kur u pyet nëse ndihej e shqetësuar për të dalë në publik pas sulmit, Omar tha: “Frika dhe trishtimi nuk funksionojnë tek unë”.
Omar argumentoi se presidenti Trump dhe mbështetësit e tij e kanë përdorur këtë retorikë për ta frikësuar atë që kur u zgjodh në një detyrë publike, duke thënë: “Mesazhi im për ta është: Ajo që po bëni nuk ka funksionuar deri më tani dhe nuk do të funksionojë në të ardhmen”.
Duke deklaruar se Trump e ka pasur vazhdimisht në shënjestër që nga mandati i tij i parë, Omar theksoi se ajo është padyshim anëtarja më e kërcënuar e Kongresit.
“Nëse Trumpi nuk do të ishte president dhe kaq i fiksuar pas meje, ai nuk do të shpenzonte kaq shumë para për sigurinë time sot dhe shteti nuk do të mendonte për atë që duhet të bëjë për të më mbrojtur”, tha ajo.
Policia amerikane njoftoi se sulmuesi 55-vjeçar, Anthony Kazmierczak është arrestuar.