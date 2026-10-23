Kongresmeni amerikan Jim McGovern reagon për protestat në Shqipëri: Qeveria t’i japë fund dhunës dhe të dëgjojë qytetarët!

Kongresmeni amerikan Jim McGovern ka reaguar për protestat që po zhvillohen në Shqipëri, duke shprehur shqetësimin për përshkallëzimin e situatës dhe duke i bërë thirrje qeverisë të ndalë dhunën ndaj protestuesve.
Përmes një reagimi në rrjetin social X, McGovern thekson se qytetarët dalin në rrugë kur qeveria nuk u përgjigjet nevojave të tyre. Ai nënvizon gjithashtu se e drejta për të protestuar në mënyrë paqësore mbrohet nga e drejta ndërkombëtare.
Në reagimin e tij, McGovern i bën thirrje qeverisë shqiptare t’i japë fund dhunës ndaj protestuesve, të garantojë sundimin e ligjit dhe të dëgjojë kërkesat e qytetarëve.
“Qeveria duhet t’i japë fund dhunës ndaj protestuesve, të garantojë sundimin e ligjit dhe të dëgjojë aspiratat e qytetarëve”, thekson ai.
Jim McGovern: Po i ndjek me shqetësim protestat në përshkallëzim në Shqipëri. Njerëzit dalin në rrugë kur qeveria e tyre nuk u përgjigjet nevojave të publikut. E drejta për të protestuar në mënyrë paqësore mbrohet nga e drejta ndërkombëtare. Qeveria duhet t’i japë fund dhunës ndaj protestuesve, të garantojë sundimin e ligjit dhe të dëgjojë aspiratat e qytetarëve. /panorama