Kongresmeni amerikan kritikon udhëheqjen izraelite për marrjen e tokave në Bregun Perëndimor

Kongresmeni amerikan Joaquin Castro ka kritikuar udhëheqjen izraelite për një fushatë të marrjes së tokave në Bregun Perëndimor dhe Gaza, duke kërkuar masa të rrepta ekonomike për t’i përjashtuar përgjegjësit nga tregu amerikan.
Castro, një nga ligjvënësit demokratë që mbështesin projektligjin “Stop the Settlements Act”, po kërkon shtimin e presionit përmes legjislacionit kundër zhvendosjes së palestinezëve.
“Gjatë qeverisë së Netanyahut, kolonët janë përfshirë në një marrje të dhunshme të tokave, duke i larguar palestinezët nga tokat e tyre”, shkroi ai në X.
“Sanksionet mund të ndihmojnë në ndalimin e kësaj”, shtoi Castro.
Sipas tij, “Stop the Settlements Act” do t’u jepte çdo personi ose kompanie që synon të marrë tokë palestineze në Bregun Perëndimor ose Gaza një zgjedhje të qartë: nëse ndjekin politikën e vendbanimeve, nuk mund të bëjnë biznes me Shtetet e Bashkuara. /mesazhi