Kongresmeni amerikan: Lufta në Gaza do të mbarojë kur SHBA të ndalë armatosjen e Izraelit

Kongresmeni demokrat Ro Khanna ka kritikuar mbështetjen e vazhdueshme të qeverisë amerikane për Izraelin, një ditë pasi Donald Trump tha se lufta mund të përfundojë brenda tre javësh.
“Lufta përfundon kur ndalojmë furnizimin e Izraelit me armë për të vrarë civilë dhe kur njohim shtetin palestinez, ashtu si 147 vende të tjera,” shkroi Khanna në X.
SHBA ka dhënë miliarda dollarë ndihmë ushtarake për Izraelin që nga fillimi i ofensivës në Gaza dhe ka penguar përpjekjet ndërkombëtare për ta ndalur luftën. /mesazhi