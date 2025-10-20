Kongresmenja amerikane rinovon thirrjen për lirimin e djalit amerikan të ndaluar nga Izraeli

Ligjvënësja progresiste Ayanna Pressley ka kërkuar që SHBA të bëjë gjithçka për të siguruar lirimin e adoleshentit Mohammed Ibrahim, një shtetas amerikan që mbahet nga Izraeli që nga shkurti.
“Aktualisht, Mohammed Ibrahim, një shtetas amerikan, po mbahet në një burg izraelit. Shëndeti i tij po përkeqësohet dhe situata është e dëshpëruar,” shkroi Pressley në një postim në rrjetet sociale.
“Aleatët tanë duhet të përdorin çdo mjet të mundshëm për të siguruar lirimin e këtij fëmije palestinezo-amerikan,” shtoi ajo.
Mohammedi, 16 vjeç, ka humbur ndjeshëm peshë gjatë qëndrimit në paraburgim dhe vuan nga sëmundja e lëkurës zgjeba, ndërsa familjarët e tij kanë shprehur shqetësimin se ai mund të mos mbijetojë. /mesazhi