Konsumimi i sasive të mëdha të ushqimit mund të shkaktojë infarkt në zemër/ Si të mbrohemi

Konsumi i tepërt i ushqimit mund të rrisë rrezikun e atakut në zemër, veçanërisht te personat me sëmundje kronike.
Ngrënia e vakteve shumë të mëdha dhe të yndyrshme rrit presionin e gjakut, kufizon qarkullimin e gjakut në zemër dhe mund të shkaktojë mpiksje gjaku disa orë më vonë.
Faktorë të tjerë si stresi dhe aktiviteti fizik intensiv gjithashtu ndikojnë.
Për të ulur rrezikun, ekspertët këshillojnë të konsumohen ushqime të shëndetshme, të hahet ngadalë, të mos konsumoni alkoolin, të ndalohet ngrënia kur ndihemi të ngopur dhe të bëhet një shëtitje e lehtë pas darkës.