Konsumimi i shumë ushqimeve të përpunuara rrit rrezikun e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru

Personat që konsumonin rregullisht sasi të mëdha ushqimesh ultra-të përpunuara kishin një rrezik shumë më të lartë për probleme serioze të zemrës, sipas një studimi të paraqitur në Sesionin Shkencor Vjetor të Kolegjit Amerikan të Kardiologjisë (ACC.26). Ata që konsumonin më shumë se nëntë porcione në ditë kishin 67% më shumë gjasa të përjetonin ngjarje të mëdha kardiake krahasuar me ata që hanin rreth një porcion në ditë. Ushqimet ultra-të përpunuara përfshijnë shumë produkte të zakonshme të paketuara dhe të gatshme, si patatinat, krakerët, ushqimet e ngrira, mishrat e përpunuar, pijet me sheqer, drithërat e mëngjesit dhe buka.
Studimi gjithashtu zbuloi se rreziku rritej gradualisht me çdo porcion shtesë. Çdo porcion shtesë ditor i ushqimeve ultra-të përpunuara lidhej me një rritje prej më shumë se 5% të gjasës për infarkt, goditje në tru ose vdekje nga sëmundjet koronare të zemrës apo nga goditja në tru. Kjo lidhje dukej më e fortë tek amerikanët me ngjyrë krahasuar me grupet e tjera racore.
“Ushqimet ultra-të përpunuara lidhen me një rrezik të shtuar për sëmundje të zemrës, dhe megjithëse shumë prej këtyre produkteve mund të duken si zgjedhje të përshtatshme për një vakt apo snack të shpejtë, gjetjet tona sugjerojnë që ato duhen konsumuar me masë,” tha Amier Haidar, mjek dhe studiues i kardiologjisë në Qendrën e Shkencave Shëndetësore të Universitetit të Teksasit në Houston dhe autori kryesor i studimit.
Studim i madh në SHBA konfirmon shqetësimet në rritje
Ky hulumtim është ndër studimet e para në shkallë të gjerë që shqyrton lidhjen midis konsumit të ushqimeve ultra-të përpunuara dhe sëmundjeve të zemrës në një grup të larmishëm të rriturish në SHBA. Rezultatet përputhen me studime të mëparshme, shumica e të cilave janë kryer në Evropë, dhe ofrojnë njohuri shtesë për rreziqet në një popullsi më të gjerë.
Analiza përfshiu 6,814 të rritur të moshës 45–84 vjeç, pa histori sëmundjesh të zemrës, pjesë e studimit Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Studiuesit përdorën pyetësorë ushqimorë për të vlerësuar sa ushqime ultra-të përpunuara konsumonte çdo pjesëmarrës çdo ditë. Ata aplikuan sistemin e klasifikimit NOVA, i cili i ndan ushqimet në katër kategori, nga të papërpunuara ose minimalisht të përpunuara (p.sh., misri i freskët) deri tek ultra-të përpunuara (p.sh., patatinat e misrit), me ushqime mesatarisht të përpunuara në mes (p.sh., niseshte misri dhe misër i konservuar).
Pjesëmarrësit me konsumimin më të lartë kishin mesatarisht 9.3 porcione në ditë, ndërsa ata me konsumimin më të ulët rreth 1.1 porcione. Krahasuar me grupin me konsumimin më të ulët, ata në grupin me konsumimin më të lartë kishin 67% më shumë rrezik për të vdekur nga sëmundjet koronare ose goditja në tru, apo për të përjetuar ngjarje si infarkt jo-fatal, goditje në tru ose arrest kardiak të rikuperuar.
Rreziku mbetet edhe pas marrjes në konsideratë të faktorëve të tjerë
“Ne kontrolluam shumë faktorë në këtë studim,” tha Haidar. “Pavarësisht nga sasia e kalorive të konsumuar në ditë, cilësia e përgjithshme e dietës dhe faktorët e zakonshëm të rrezikut si diabeti, presioni i lartë i gjakut, kolesteroli i lartë dhe obeziteti, rreziku i lidhur me konsumimin e lartë të ushqimeve ultra-të përpunuara mbeti pothuajse i njëjtë.”
Këto gjetje sugjerojnë se rreziqet e lidhura me ushqimet ultra-të përpunuara mund të shkojnë përtej kalorive të tepërta ose ushqyerjes së dobët. Mënyra se si përpunohen ushqimet mund të luajë një rol të rëndësishëm në shëndetin e zemrës, krahas përmbajtjes së tyre ushqyese.
Në përgjithësi, çdo porcion shtesë lidhej me një rritje prej 5.1% të rrezikut për ngjarje kardiake të pafavorshme. Rritja ishte më e madhe tek amerikanët me ngjyrë (6.1% për porcion) krahasuar me individët jo-me ngjyrë (3.2%). Studiuesit vunë në dukje se marketingu i synuar dhe qasja e kufizuar në ushqime më pak të përpunuara në disa komunitete mund të ndikojnë në këto dallime.
Kufizimet e studimit dhe efektet e mundshme biologjike
Studiuesit pranuan disa kufizime. Studimi MESA nuk ishte projektuar fillimisht për të matur në mënyrë specifike konsumimin e ushqimeve ultra-të përpunuara dhe të dhënat dietike bazoheshin në raportimet e vetë pjesëmarrësve. Konsumi u mat në porcione, jo sipas ushqimeve individuale.
Megjithëse studimi nuk analizoi drejtpërdrejt mekanizmat biologjikë, kërkimet e mëparshme sugjerojnë disa shpjegime të mundshme. Ushqimet ultra-të përpunuara priren të jenë të pasura me kalori, sheqerna të shtuar dhe yndyrna, dhe mund të ndikojnë në ndjenjën e ngopjes dhe metabolizmin. Këta faktorë mund të nxisin shtimin në peshë, inflamacionin dhe grumbullimin e yndyrës viscerale, të cilat rrisin rrezikun për sëmundje të zemrës.
Si të reduktoni rrezikun përmes zgjedhjeve ushqimore
Haidar theksoi rëndësinë e vëmendjes ndaj zgjedhjeve ushqimore dhe etiketave ushqyese. Etiketat ofrojnë informacion kyç për sheqernat e shtuar, kripën, yndyrnat dhe karbohidratet, të cilat shpesh gjenden në sasi më të larta në ushqimet ultra-të përpunuara krahasuar me alternativa si tërshëra e thjeshtë, arrat, bishtajoret dhe frutat apo perimet e freskëta ose të ngrira.
Kolegji Amerikan i Kardiologjisë publikoi në vitin 2025 një udhëzim klinik të përmbledhur në JACC që mbështet një sistem të standardizuar etiketimi në pjesën e përparme të paketimit, për të ndihmuar që zgjedhjet më të shëndetshme të jenë më të dukshme, më të arritshme dhe më të realizueshme për të gjithë konsumatorët.