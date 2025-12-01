Kopje të Kuranit u shqyen në një xhami në Francë, mes rritjes së urrejtjes kundër myslimanëve

Këshilli Francez i Fesë Islame (CFCM) ka njoftuar se kopje të Kuranit janë shqyer dhe hedhur pasi një person u fut me forcë në një xhami në Francën jug-qendrore.

“Myslimanët në Francë janë thellësisht të tronditur dhe të lënduar nga përdhosja e kopjeve të Kuranit, të cilat u shqyen dhe u hodhën në tokë nga individë që hynë në një xhami në mes të ditës në Le Puy-en-Velay (departamenti Haute-Loire),” shkroi të dielën Këshilli Francez i Fesë Islame në X.

Duke theksuar se nuk ka pasur të lënduar, grupi paralajmëroi për rrezikun e shtimit të këtyre akteve në një “klimë toksike” të ushqyer së fundmi nga sondazhe, raporte dhe propozime “të njëanshme” që i stigmatizojnë myslimanët.

“Kjo përdhosje, e cila simbolikisht e shënjestroi librin e shenjtë të myslimanëve brenda një vendi adhurimi, përbën një akt serioz islamofobik që pasqyron një urrejtje që nuk duhet nënvlerësuar,” shtoi Këshilli i Fesë Islame.

‘Prishja e kësaj atmosfere qetësie’

Të mërkurën, Qendra Kulturore Montreal-la-Cluse, e lidhur me organizatën turko-myslimane DITIB (Bashkimi Turko-Islam për Çështjet Fetare), u shënjestrua gjithashtu në një sulm.

“Një plumb, me sa duket nga një armë zjarri, u gjet në kutinë postare të shoqatës sonë. Ne e dënojmë fuqishëm këtë sulm që e synon komunitetin turk të Montreal-la-Cluse dhe praktikën e bashkëjetesës në harmoni,” shkroi Shoqata në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale.

Ajo theksoi se sulmi e synonte “minimin e praktikës së bashkëjetesës dhe prishjen e kësaj atmosfere qetësie”.

“Si shoqatë, do t’i ndërmarrim të gjitha masat juridike të nevojshme dhe do ta ndjekim këtë çështje me seriozitetin më të madh,” shtohet në deklaratë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI