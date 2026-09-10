Korea e Jugut dhe Kroacia nënshkruajnë marrëveshje prej 477 milionë dollarësh për 18 sisteme raketore Chunmoo

Koreja e Jugut nënshkroi të enjten një marrëveshje me vlerë rreth 640 miliardë vonë (477 milionë dollarë) me Kroacinë për eksportin e 18 sistemeve raketore me shumë tyta Chunmoo (MLRS), transmeton Anadolu.
Marrëveshja u nënshkrua nga kompania koreanojugore e industrisë së mbrojtjes Hanwha Aerospace Co. dhe Ministria e Mbrojtjes së Kroacisë, njoftoi Administrata e Programit të Prokurimit të Mbrojtjes së Koresë së Jugut (DAPA), sipas agjencisë së lajmeve Yonhap.
Ministri i Mbrojtjes i Koresë së Jugut, Ahn Gyu-back, dhe ministri i DAPA-s, Lee Yong-cheol, morën pjesë në ceremoninë e nënshkrimit, e cila u organizua të enjten nga kryeministri kroat. Të dyja palët diskutuan gjithashtu për zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në fushën e mbrojtjes.
Kjo është kontrata e parë e madhe e mbrojtjes mes Koresë së Jugut dhe Kroacisë.
Kroacia është vendi i katërt evropian që blen sistemin Chunmoo, pas Polonisë, Estonisë dhe Norvegjisë.
Sistemi është projektuar për t’iu kundërvënë kërcënimeve të artilerisë me rreze të gjatë të Koresë së Veriut dhe mund të kryejë goditje të shpejta dhe precize duke përdorur raketa të ndryshme me rreze të ndryshme veprimi.
DAPA tha se pret që eksportet e sistemit Chunmoo të shërbejnë si një hap i rëndësishëm për zgjerimin e bashkëpunimit afatgjatë dhe strategjik me kompanitë lokale të industrisë së mbrojtjes në Kroaci, përfshirë bashkëpunimin industrial dhe mbështetjen logjistike pas dorëzimit.