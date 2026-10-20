Koreja e Jugut prezanton qendrën e parë të IA-së për mbrojtjen – për trajnimin e robotëve për misione ushtarake me rrezik të lartë

Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Koresë së Jugut ka përuruar të hënën një qendër kërkimore fizike të inteligjencës artificiale (IA) në Pangyo Techno Valley — një qendër e gjerë e teknologjisë së lartë në jug të Seulit, e cila shpesh njihet si Silicon Valley i Koresë për përqendrimin e saj të madh të gjigantëve të teknologjisë, startup-eve dhe objekteve të avancuara kërkimore.
Sipas mediave të huaja, hapja shënon fillimin e një projekti ambicioz kombëtar për të trajnuar robotë humanoidë dhe makina autonome për misione ushtarake me rrezik të lartë, të tilla si pastrimi i minave, asgjësimi i municioneve shpërthyese dhe zbulimi i kimikateve të rrezikshme.
E udhëhequr nga Ministri i Mbrojtjes, Kang Shin-chul, ngjarja e lansimit mblodhi së bashku rreth 150 zyrtarë nga agjencitë qeveritare, institucionet akademike dhe industritë e mbrojtjes, duke përfshirë përfaqësues nga Ministria e Shkencës dhe TIK-ut dhe Komiteti Kombëtar Presidencial i IA-së.
Operuar në partneritet me Universitetin Ajou, objekti Pangyo është i pari nga pesë qendrat e specializuara rajonale të mbrojtjes të IA-së të planifikuara në të gjithë vendin.
Ndërsa Pangyo do të përqendrohet në integrimin harduer-softuer — duke mbledhur të dhëna fizike operacionale për të trajnuar robotë humanoide dhe shumëkëmbësh për detyra të rrezikshme në terren — qendrat pasuese do të trajtojnë aplikacione të tjera të përparuara.
Një strukturë në Yongsan në Seulin qendror do të përqendrohet në aplikacionet e komandës dhe kontrollit duke përdorur të dhëna ushtarake të klasifikuara, ndërsa një vendndodhje në Daejeon, në pjesën qendrore të vendit, e mbështetur nga Instituti i Avancuar i Shkencës dhe Teknologjisë i Koresë, do të synojë inteligjencën artificiale agjentike. Qendra të tjera në qytetin portual jugor të Busanit dhe Yangjae në Seulin jugor do të specializohen në logjistikën detare dhe njohjen automatike të objektivave për Forcat Ajrore.
Dhe iniciativa thuhet se vjen në një moment kritik për forcat e armatosura të Koresë.
Kështu, siç theksohet më tej, duke u përballur me ndryshime të rënda demografike dhe një grup rekrutësh në moshë ushtarake që po tkurret me shpejtësi, forcat e armatosura po i drejtohen gjithnjë e më shumë pajisjeve autonome për të ruajtur gatishmërinë operacionale, për të minimizuar viktimat njerëzore dhe për të modernizuar qëndrimin e tyre mbrojtës kundër kërcënimeve rajonale në zhvillim.
Ministria e Mbrojtjes njoftoi se planifikon të zgjerojë programet e përbashkëta kërkimore në të pesë qendrat, duke krijuar një ekosistem të integruar që e transferon softuerin dhe robotikën civile drejtpërdrejt në vijën e frontit.