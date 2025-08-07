Korriku i 2025, regjistrohet si korriku i tretë më i nxehtë ndonjëherë në nivel global

Korriku i vitit 2025 u regjistrua si korriku i tretë më i nxehtë ndonjëherë në nivel global, me një rekord të temperaturës prej 50,5 gradë Celsius të thyer në rrethin Silopi të qytetit turk Şırnak, ndërsa Evropa Juglindore u përball gjithashtu me valën e të nxehtit dhe zjarret pyjore, transmeton Anadolu.
Shërbimi i Ndryshimeve Klimatike Copernicus (C3S), sistemi i monitorimit satelitor i Bashkimit Evropian (BE), ka publikuar të dhëna mbi temperaturat mesatare globale të sipërfaqes dhe detit në korrik.
Sipas kësaj, korriku i vitit 2025, u bë korriku i tretë më i nxehtë ndonjëherë i regjistruar në terma të temperaturave mesatare globale dhe temperatura mesatare e sipërfaqes këtë muaj u mat si 16,68 gradë Celsius.
Këto temperatura mesatare ishin 0,45 gradë mbi mesataren e korrikut për periudhën 1991-2020 dhe 1,25 gradë mbi mesataren para-industriale. Korriku i vitit 2025 ishte 0,27 dhe 0,23 gradë Celsius më i ftohtë se muajt korrik rekordthyes të viteve 2023 dhe 2024.
Në këtë kontekst, pati një “lehtësim të vogël” nga temperaturat rekord në të gjithë botën në korrik. Megjithatë, temperaturat mesatare globale 12-mujore që mbulojnë periudhën gusht 2024 – korrik 2025 u matën 0,65 gradë Celsius mbi periudhën 1991-2020 dhe 1,53 gradë Celsius mbi mesataren paraindustriale.
– Nxehtësi mbi mesataren në Skandinavi, rekord në Turqi
Muajin e kaluar, temperatura mesatare e tokës në Evropë arriti në 21,1 gradë Celsius, 1,3 gradë Celsius mbi mesataren e periudhës 1991-2020, duke e bërë atë korrikun e katërt më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë në Evropë.
Rajoni i Skandinavisë që përfshin Finlandën, Danimarkën, Suedinë dhe Norvegjinë, u bë rajoni me temperaturat më të larta mbi mesataren në Evropë në korrik. Ndërkaq, vala e ajrit të nxehtë mori nën ndikim veçanërisht Suedinë dhe Finlandën.
Përderisa Evropa Juglindore u përballë me valën e të nxehtit dhe zjarret në pyje, një rekord i të gjitha kohërave për temperaturën prej 50,5 gradë Celsius u regjistrua në rrethin Silopi të qytetit turk Şırnak më 25 korrik.
Jashtë Evropës, temperaturat ishin mbi mesataren në Himalaje, Kinë dhe Japoni. Temperaturat e sipërfaqes së detit arritën në 20,77 gradë Celsius muajin e kaluar, e treta më e lartë e regjistruar ndonjëherë.
Drejtori i C3S, Carlo Buontempo tha se temperaturat rekorde të muajve korrik të dy viteve të fundit nuk kanë vazhduar korrikun e këtij viti. “Kjo nuk do të thotë se ndryshimet klimatike kanë ndaluar. Gjatë muajit të kaluar ishim dëshmitarë të efekteve shkatërruese të ngrohjes globale, siç janë temperaturat ekstreme dhe përmbytjet. Nëse nuk i ndalojmë shpejt emetimet e gazrave serrë, duhet të presim dhe të jemi të përgatitur jo vetëm për rekorde të reja të temperaturave, por edhe përkeqësim të këtyre efekteve”, tha ai.