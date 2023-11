Krahu i armatosur i Hamasit thotë se ka goditur 25 automjete ushtarake izraelite në 48 orët e fundit

Krahu ushtarak i grupit Hamas tha të shtunën se luftëtarët e tij kanë goditur 25 automjete ushtarake izraelite në 48 orët e fundit në Rripin e Gazës.

Zëdhënësi i Brigadave Al-Qassam, Abu Obeida tha në një mesazh të regjistruar se që nga fillimi i një operacioni tokësor izraelit në Gaza më 27 tetor, luftëtarët “shkatërruan më shumë se 160 automjete ushtarake izraelite qoftë tërësisht apo pjesërisht”, duke përfshirë 25 në 48 orët e fundit.

Abu Obeida vuri në dukje se beteja midis luftëtarëve palestinezë dhe ushtrisë izraelite është asimetrike, por ende e frikëson ushtrinë izraelite, e cila e cilësoi atë si ushtrinë më të fortë në rajon.

“Luftëtarët tanë dalin nga toka dhe lart, dhe nga nën rrënoja për të shkatërruar automjete të blinduara dhe tanke”, tha ai.

Brigadat Al-Qassam më pas publikuan një video që tregonte luftëtarët duke goditur disa tanke izraelite në Gazën veriore.

Izraeli ka nisur sulme të pamëshirshme ajrore dhe tokësore në Rripin e Gazës – duke përfshirë spitalet, rezidencat dhe shtëpitë e adhurimit – që nga një sulm ndërkufitar nga grupi i rezistencës palestineze Hamas më 7 tetor.

Të paktën 11,078 palestinezë janë vrarë, duke përfshirë 4,506 fëmijë dhe 3,027 gra.

Sipas shifrave zyrtare, numri i të vdekurve izraelitë është gati 1200. /mesazhi

