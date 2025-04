Krasniqi: Insistimi arbitrar i VV-së për Albulena Haxhiun po e pamundëson konstituimin e Kuvendit

Kryetari i PDK-së, Memli Krasniqi ka thënë se insistimi arbitrar i Lëvizjes Vetëvendosjes për Albulena Haxhiun po e pamundëson konstituimin e Kuvendit.

Krasniqi i ka bërë thirrje sërish LVV-së që ta ndryshojnë kandidaten e tyre me një kandidat që sipas tij e merr shumicën.

“Absolutisht e pakuptueshme që vijmë këtu edhe për herën e shtatë me mandatin qytetar për t’i dhënë vendit institucionet e reja që burojnë nga verdikti i tyre në zgjedhjet e 9 shkurtit por insistimi arbitrar i Lëvizjes Vetëvendosjes për Albulena Haxhiun po e pamundëson që të lëvizim nga ky pozicion. Demokracia është verdikti i shumicës, nëse këta nuk e kanë shumicën parlamentare s’mund ta imponojnë vullnetin me zor andaj edhe sot ftesa ime është ta ndrrojnë kandidaten me një kandidat që e merr shumicën. Është dëmtuese për vendin tonë, qytetarëve presin që ne ti kryjmë detyrat që na kanë ngarkuar dhe jo të vijmë këtu çdo dy ditë të njëjtën fjali nga VV-ja. Dojnë me bo me zor Albulena Haxhiun, nuk kalon”, ka deklaruar ai pas përfundimit të seancës.