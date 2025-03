Kremlini: Delegacionet ruse dhe amerikane do të takohen në Moskë

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, ka konfirmuar se gjatë ditës së nesërme një delegacion amerikan do të angazhohet në diskutime me homologët rusë në Moskë, transmeton Anadolu.

Duke folur në një konferencë për media, Peskov tha se procesi i marrjes së informacionit nga SHBA-ja në lidhje me rezultatet e negociatave me Ukrainën në Xheddah është në “lëvizje” dhe Rusia do të formulojë qëndrimin e saj pas kontakteve dypalëshe.

“Ne tashmë kemi pasur kontakte. (Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i SHBA-së, Mike) Waltz dhe (ndihmës i presidentit rus, Yury) Ushakov patën një bisedë telefonike dje, gjatë së cilës informacione të caktuara u ndanë me palën ruse”, tha Peskov.

Më herët gjatë ditës, i dërguari i posaçëm i SHBA-së, Steve Witkoff, arriti në Moskë, ku thuhet se është planifikuar të ketë një takim me presidentin rus, Vladimir Putin.

I pyetur për pozicionet e mundshme përpara negociatave të ardhshme, Peskov theksoi se do të ishte e papërshtatshme të spekulohej publikisht për çështje të tilla.

Megjithatë, ai e bëri të qartë se Rusia nuk do të bëjë kompromis për çështjet kryesore territoriale.

“Krimea, Sevastopoli, Khersoni, Zaporizhia, Donetsku dhe Luhanski janë rajone të Federatës Ruse. Ato janë të përfshira në Kushtetutën e Federatës Ruse. Kjo është e caktuar”, tha Peskov.

Duke iu referuar raporteve të mediave që pretendonin se Moska i ka paraqitur Washingtonit një listë kërkesash për një marrëveshje mbi Ukrainën, Peskov i hodhi poshtë ato.

“Një sasi e madhe informacioni në media nuk korrespondon me realitetin, me vetëm pjesë të vogla që janë të sakta”, tha ai.

Ukraina ka shprehur gatishmërinë e saj për të pranuar propozimin e Washingtonit për një armëpushim 30-ditor në luftën mbi trevjeçare. SHBA-ja thotë se topi tani është në fushën e Rusisë.