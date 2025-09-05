Kremlini: Nëse niveli i negociatave Rusi-Ukrainë rritet, formati i Stambollit duhet të vazhdojë

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, deklaroi se nëse niveli i negociatave të drejtpërdrejta midis Rusisë dhe Ukrainës rritet, puna duhet të vazhdojë në formatin e Stambollit, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për agjencinë e lajmeve RIA, Peskov bëri vlerësime lidhur me çështjet në rendin e ditës.
Duke folur për përpjekjet e vendeve perëndimore të “Koalicionit të të Gatshmëve” për të vendosur trupa në Ukrainë për të garantuar sigurinë, Peskov theksoi se njësitë e huaja ushtarake nuk mund t’i ofrojnë garanci sigurie Ukrainës dhe se kjo do të ishte e papërshtatshme për Rusinë.
“Garancitë e sigurisë duhet t’u ofrohen si Ukrainës ashtu edhe neve”, theksoi Peskov.
– Draft-marrëveshja e vitit 2022 në Stamboll ofron të gjitha garancitë e sigurisë
Duke kujtuar se një draft-marrëveshje midis Rusisë dhe Ukrainës u pranua gjatë negociatave të vitit 2022 në Stamboll, të ndërmjetësuara nga Turqia, Peskov tha: “Nëse i lexoni me kujdes dispozitat e marrëveshjeve të pranuara në Stamboll në vitin 2022, do të shihni se të gjitha garancitë e sigurisë janë përfshirë dhe parashikuar. A janë të mundshme garanci të tjera? Sigurisht. Të gjitha këto mund dhe duhet të jenë objekt negociatash”.
Peskov deklaroi se negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës mund të vazhdojnë në formatin e Stambollit, duke kujtuar se Presidenti rus, Vladimir Putin, ka vlerësuar me një lëvdatë të madhe efektivitetin e punës së delegacionit rus, të udhëhequr nga Vladimir Medinsky, në bisedimet e Stambollit.
Kur u pyet nëse do të vazhdojnë apo jo punimet në formatin e Stambollit nëse niveli i negociatave midis Rusisë dhe Ukrainës rritet, Peskov u përgjigj: “Këto përpjekje mund dhe duhet të vazhdojnë”.
– Niveli i ekipit negociator mund të rritet
Peskov vuri në dukje se ekipi negociator me Ukrainën mund të rritet në nivelin politik nëse është e nevojshme, ndërsa vuri në dukje se niveli aktual i ekipit është mjaft i lartë.
“Përpara një takimi të nivelit të lartë ose të nivelit më të lartë, duhet bërë shumë punë për të zgjidhur çështjet e vogla dhe çështjet e vogla teknike që përbëjnë të gjithë kompleksin e zgjidhjes”, tha Peskov.