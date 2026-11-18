Presidenti rus, Vladimir Putin dhe homologu i tij amerikan, Donald Trump, mund të zhvillojnë një takim dypalësh në Kinë që të mërkurën në mbrëmje, deklaroi ndihmësi i Kremlinit, Yury Ushakov, transmeton Anadolu.
“Është vendosur që ata të takohen – ndoshta që këtë mbrëmje, gjatë darkës gala, me kusht që të jenë të pranishëm të gjithë liderët”, i tha Ushakov mediumit rus “Vesti” në qytetin Shenzhen, në jug të Kinës.
Putin mbërriti në Shenzhen të martën vonë për një vizitë dyditore, me qëllim pjesëmarrjen në samitin e Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC).
Ushakov tha se Putin dhe Trump “me siguri” do të takohen të enjten, si gjatë sesionit plenar të samitit ashtu edhe menjëherë pas tij, duke lënë të kuptohet se dy liderët mund të kenë “disa” takime gjatë qëndrimit të tyre.
“Kur liderët të takohen, më besoni, ata do të kenë një bisedë thelbësore – pavarësisht nëse janë ulur në kolltuqe, karrige apo stola, apo thjesht qëndrojnë në këmbë duke parë njëri-tjetrin në sy”, tha Ushakov, duke shtuar se të dy liderët kanë “shumë çështje” për të diskutuar.
Trump mbërriti në Shenzhen të mërkurën, pasi të martën ishte takuar me liderët e Japonisë, Australisë dhe Indisë në Manila, kryeqytetin e Filipineve, në kuadër të Dialogut Katërpalësh të Sigurisë (Quad).
Përveç takimit dypalësh, Putin dhe Trump pritet të zhvillojnë të enjten edhe një takim trepalësh të paprecedentë me presidentin kinez, Xi Jinping.
Bisedimet, të cilat priten me interes të madh, parashikohet të përqendrohen te çarmatimi bërthamor, lufta e vazhdueshme Rusi-Ukrainë, çështja e Iranit dhe tema më të gjera tregtare.