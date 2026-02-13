Kremlini: Raundi i ardhshëm i bisedimeve të paqes në Ukrainë do të zhvillohet në Gjenevë më 17-18 shkurt

Kremlini tha se raundi i ardhshëm i bisedimeve të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës do të zhvillohet më 17-18 shkurt në Gjenevë, Zvicër, transmeton Anadolu.
“Raundi i ardhshëm i negociatave për një zgjidhje në Ukrainë do të zhvillohet gjithashtu në një format trepalësh… më 17-18 shkurt në Gjenevë”, u tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, gazetarëve gjatë një konference për shtyp.
Ai shtoi se delegacioni i Rusisë në bisedimet e ardhshme do të udhëhiqet nga ndihmësi presidencial Vladimir Medinsky.
Më herët të premten, Peskov konfirmoi se u arrit një marrëveshje për të mbajtur raundin e ardhshëm të bisedimeve të paqes “javën e ardhshme”, por nuk dha detaje të mëtejshme.
Rusia dhe Ukraina zhvilluan dy raunde bisedimesh paqeje të ndërmjetësuara nga SHBA-të në Abu Dhabi, kryeqytetin e Emirateve të Bashkuara Arabe, në janar dhe në fillim të këtij muaji. Si rezultat, ata ranë dakord për shkëmbimin e parë të të burgosurve të luftës në pesë muaj.
Diskutimet mbi një raund të ri negociatash kanë pasuar që nga bisedimet e fundit më 4-5 shkurt, me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy që tha se ato pritet të zhvillohen më 17-18 shkurt, në një deklaratë për Bloomberg News të botuar të mërkurën.
Autoritetet amerikane ende nuk kanë komentuar mbi deklaratat e Peskov, megjithëse këshilltari i komunikimit të Zelenskyyt, Dmytro Lytvyn, gjithashtu konfirmoi datën dhe vendndodhjen e bisedimeve në deklaratat për mediat ukrainase, përfshirë agjencinë shtetërore të lajmeve Ukrinform.