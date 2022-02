Krerët botërorë reagojnë ashpër ndaj vendimit të Putinit

Reagimet ndaj njohjes së Presidentit rus Vladimir Putin të të ashtuquajturave administratave të separatistëve prorusë në Ukrainën lindore ishin të shpejta.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se “Rusia po kërkon një justifikim për të pushtuar Ukrainën”, duke shtuar se Aleanca dënon vendimin e Rusisë.

Stoltenberg kujtoi se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, përfshirë Rusinë, konfirmoi sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e Ukrainës në vitin 2015.

“Donjecku dhe Luhansku janë pjesë e Ukrainës. Moska po nxit konfliktin në Ukrainën lindore duke ofruar mbështetje financiare dhe ushtarake për separatistët. Rusia po përpiqet edhe një herë të nxjerrë justifikime për pushtimin e Ukrainës”, deklaroi Stoltenberg.

Kryetarja e Komisionit të Bashkimit Evropian (BE), Ursula von der Leyen, Kryetari i Këshillit të BE-së, Charles Michel, Kryetarja e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola dhe Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Josep Borrell me postime të njëkohshme të bëra në llogaritë e tyre në rrjetet sociale, reaguan ndaj vendimit të Rusisë për të njohur të ashtuquajturat Republika Popullore të Donjeckut dhe Luhanskut.

Në mesazhin e përbashkët thuhej: “Njohja e dy rajoneve separatiste në Ukrainë është një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar, integritetit territorial të Ukrainës dhe marrëveshjeve të Minskut. BE-ja dhe partnerët e saj do të reagojnë me unitet dhe vendosmëri në solidaritet me Ukrainën”.

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara (OKB) Antonio Guterres tha se ishte thellësisht i shqetësuar nga vendimi i Federatës Ruse për statusin e rajoneve Donjeck dhe Luhansk të Ukrainës, i cili nuk është në përputhje me parimet e Kartës së OKB-së.

Shtetet e Bashkuara ndërmorën një hap konkret, duke deklaruar se do të ndalohej tregtia me rajonet e njohura nga Rusia, tha Shtëpia e Bardhë në një deklaratë.

“Presidenti Joe Biden do të nënshkruajë një dekret që ndalon tregtinë dhe investimet në këto rajone”, thuhet në deklaratën e Shtëpisë së Bardhë, duke sinjalizuar sanksione shtesë.

Shtëpia e Bardhë lëshoi ​​gjithashtu një deklaratë me shkrim në lidhje me bisedën telefonike të Biden me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.

Gjatë takimit, i cili u fokusua në vendimin e Rusisë për të njohur të ashtuquajturat administrata të separatistëve në Donbas dhe hapat që do të ndërmerren më pas, Biden shprehu dënimin e fortë për vendimin e Putinit.

Biden informoi Zelensky për përgjigjen “e fortë” të Rusisë ndaj një pushtimi të Ukrainës me sanksione dhe shprehu mbështetjen e tij të plotë për administratën e Kievit.

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha në një deklaratë me shkrim se dënon me forcë vendimin e Presidentit Putin për të njohur të ashtuquajturat Republika Popullore e Donjeckut dhe Republika Popullore e Luhanskut.

Kryeministri britanik Boris Johnson njoftoi se “vendimi i Putinit është një shkelje e qartë e ligjit ndërkombëtar” dhe njoftoi sanksione kundër Moskës, ndërsa homologu i tij gjerman Olaf Scholz dënoi lëvizjen e Rusisë.

Franca thirri një mbledhje të jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se Presidenti rus Putin shkeli angazhimet ndërkombëtare me vendimin e tij dhe kërkoi që Evropa të marrë një vendim për sanksione ndaj këtij vendi.

Ministri i Jashtëm italian Luigi Di Maio tha gjithashtu: “Vendimi i autoriteteve ruse për të njohur të ashtuquajturat republika separatiste të Luhanskut dhe Donjeckut duhet të dënohet pasi shkel marrëveshjet e Minskut dhe përbën një pengesë serioze për kërkimin e një zgjidhjeje diplomatike.”

Kryeministri japoneze Kishida Fumio gjithashtu dënoi ashpër vendimin e Putinit për të njohur zyrtarisht qeveritë separatiste në Ukrainën lindore.

“Vendimi i Rusisë për të njohur të ashtuquajturat Republika Popullore e Donjeckut dhe Republika Popullore e Luhanskut shkel ligjin ndërkombëtar me Marrëveshjen e Paqes së Minskut”, tha Fumio në një konferencë shtypi.

“Veprimet e Rusisë cenojnë integritetin territorial dhe sovranitetin e Ukrainës”, shtoi ai.

“Nëse ndodh një pushtim, Japonia do të monitorojë vazhdimisht kursin dhe do të punojë ngushtë me vendet e G7-ës dhe shoqërinë ndërkombëtare për t’iu përgjigjur ashpër, përfshirë vendosjen e sanksioneve,” tha Fumio.

Ndërkaq ministri i Jashtëm japonez Haifai Yoshimasa tha në një konferencë për shtyp se ai dënoi vendimin e Rusisë për të njohur të ashtuquajturat Republika Popullore e Donjeckut dhe Republika Popullore e Luhanskut, duke thënë se ishte një “shkelje e sovranitetit të Ukrainës dhe ligjit ndërkombëtar”.

Ndaj Putinit reagoi edhe Kryeministri australian Scott Morrison.

“Rusia duhet të tërhiqet pa kushte pas kufijve dhe të ndalojë së kërcënuari fqinjët e saj”, tha Morrison. /trt