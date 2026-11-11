Kreu i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së kërkon veprime konkrete për përmbushjen e zotimeve klimatike në COP 31

Presidenti i Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së tha të mërkurën se konferenca e OKB-së për klimën COP31 duhet t’i shndërrojë zotimet globale për klimën në veprime konkrete, duke paralajmëruar se bota po largohet ndjeshëm nga objektivat e përcaktuara për kufizimin e emetimeve, raporton Anadolu.
“Marrëveshja e Parisit na dha busullën, konsensusi i Emirateve të Bashkuara Arabe na dha drejtimin, ndërsa Deklarata Taku Pakasoa i dha zë ishujve dhe Paqësorit. Tani Antalya duhet të sjellë rezultate konkrete”, tha Khalilur Rahman para gazetarëve gjatë Konferencës së OKB-së për Klimën në qytetin jugor turk të Antalyas.
Rahman vuri në dukje se emetimet globale të karbonit arritën një rekord prej 42 miliardë tonësh në vitin 2025, ndërsa 12 vitet e fundit kanë qenë më të ngrohtat e regjistruara ndonjëherë, duke nxjerrë në pah thellimin e hendekut mjedisor.
Marrëveshja e Parisit e vitit 2015 synonte kufizimin e ngrohjes globale në 1,5 gradë Celsius, por ai paralajmëroi se tendencat aktuale po e çojnë botën drejt një rritjeje prej 2,8 gradësh Celsius, duke e cilësuar këtë dallim si “jo një hendek, por një humnerë ku njerëzit po bien çdo ditë”.
– Objektivat për uljen e emetimeve dhe shtimin e energjisë së rinovueshme
Rahman paraqiti disa objektiva kryesore, duke theksuar se shkenca e klimës kërkon uljen e emetimeve të gazeve serrë me 45 për qind deri në vitin 2035.
Për të arritur këtë ulje, ai tha se vendet duhet të trefishojnë prodhimin e energjisë së rinovueshme, duke instaluar rreth 1.200 gigavatë kapacitet të ri çdo vit. Ai e cilësoi dekarbonizimin si të vetmen “rrugë të qëndrueshme” për të frenuar rritjen e temperaturave.
Ai u bëri thirrje qeverive që të shfrytëzojnë objektivat sektorialë për vitin 2035, të përcaktuar nga presidenca e COP31, në fushat e elektrifikimit, ndërtesave të qëndrueshme, industrisë së gjelbër dhe mbetjeve zero, për t’i shndërruar zotimet kombëtare për klimën në projekte të financueshme.
– Mbyllja e hendekut në financimin e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike
Duke folur mbi pabarazitë në financimin në lidhje me klimën, Rahman theksoi se zotimet pa fonde të mjaftueshme nuk i mbrojnë jetët e njerëzve. Ai vuri në dukje se vendet në zhvillim kanë nevojë për deri në 305 miliardë dollarë në vit për përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, ndërsa aktualisht marrin vetëm 26 miliardë dollarë.
“Ky hendek nuk është një gabim rrumbullakimi, por një tregues i gjendjes së solidaritetit tonë”, tha Rahman, duke u bërë thirrje vendeve donatore të sigurojnë financim që nuk krijon borxhe, të kapitalizojnë fondin për përballimin e humbjeve dhe dëmeve, si dhe të ndajnë burimet në bazë të cenueshmërisë mjedisore dhe jo vetëm të nivelit të të ardhurave kombëtare.
Rahman bëri thirrje për përdorimin e inteligjencës artificiale dhe teknologjisë moderne për të zgjeruar rrjetet e paralajmërimit të hershëm, në mënyrë që ato të arrijnë edhe te popullsitë në zona të largëta dhe rajonet me akullnaja. Ai kërkoi gjithashtu kompensim financiar për komunitetet që jetojnë në zonat pyjore të Amazonës, Pellgut të Kongos dhe Bangladeshit.
“Vendimet e Parisit sollën gjëra të mëdha. Le të sjellin vendimet e Antalyas gjëra edhe më të mëdha. Le të jetë ky COP-i i zbatimit”, tha ai, duke u zotuar se rezultatet e konferencës do t’i përcjellë në Samitin për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të vitit 2027.