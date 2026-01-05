Kreu i gjyqësorit të Iranit zotohet për “asnjë butësi” ndërsa vazhdojnë protestat për krizën ekonomike

Kryetari i gjyqësorit të Iranit, Mohseni Ejei, të hënën u zotua për “asnjë butësi” ndaj atyre që ai i quajti “trazira” që kërkojnë të nxisin trazira mes protestave të vazhdueshme të nxitura nga vështirësitë ekonomike në vend, transmeton Anadolu.
Duke folur në një aktivitet në Teheran, Ejei tha se ndërsa autoritetet mbeten të hapura për të dëgjuar protestuesit dhe kritikët për shqetësimet e tyre në lidhje me mirëqenien sociale dhe ekonomike, “nxitësit” do të trajtohen me vendosmëri në përputhje me ligjin.
Një valë e re protestash u raportua në Teheran dhe qytete të tjera të mëdha në të gjithë Iranin të dielën, të nxitura nga vështirësitë ekonomike.
Demonstratat filluan fillimisht muajin e kaluar në Pazarin e Madh të Teheranit – zemra e aktivitetit të biznesit të kryeqytetit – dhe që atëherë janë përhapur në disa qytete të tjera.
Ndërsa kryesisht paqësore, disa protesta kanë parë incidente të dhunshme, me raportime që tregojnë të vdekur, duke përfshirë protestues dhe personel sigurie.
Në thelb të trazirave është zhvlerësimi i ndjeshëm i rialit iranian, i cili ka rënë në një nivel të paparë prej 1.390.000 rialë për dollar amerikan. Ky kolaps i monedhës ka shkaktuar inflacion rekord dhe çmime në rritje për mallrat thelbësore dhe banesat.
Ndërsa raportet e mediave lokale tregojnë se tubimet protestuese janë qetësuar në Teheran gjatë ditëve të fundit pas një serie arrestimesh, demonstratat vazhdojnë në qytete të tjera.
Në Teheran, i cili ka një popullsi prej rreth 10 milionë banorësh, protestat janë raportuar kryesisht në verilindje dhe veriperëndim të qytetit.
Qytetet perëndimore të Iranit kanë qenë më të prekurat, me protestues të zemëruar që madje kanë sulmuar infrastrukturën publike dhe stacionet e policisë dhe janë përfshirë në beteja të ashpra në rrugë.
Ejei pretendoi se SHBA-ja dhe Izraeli tani kanë “mbështetur hapur dhe në mënyrë të qartë trazirat” në vend.
Në direktivat drejtuar autoriteteve gjyqësore, kreu i gjyqësorit tha se rastet e atyre që akuzohen për “krime” të tjera gjatë protestave, duke përfshirë mbajtjen e armëve të zjarrit ose armëve të ftohta, duhet të “shqyrtohen dhe përfundohen menjëherë dhe me kujdes në zyrat e prokurorëve”.
Ai gjithashtu urdhëroi kryegjyqtarët e provincave të caktojnë degë të specializuara për të trajtuar raste të tilla.
Të dielën, shefi i policisë së Iranit, Ahmad-Reza Radan, u tha gazetarëve se protestat fillimisht dolën si një ankesë e ligjshme ekonomike nga tregtarët e pazarit, por gradualisht evoluan në “trazira rruge”.
Ai njoftoi arrestimin e “udhëheqësve të trazirave” në dy ditët e fundit, përfshirë ata aktivë në mediat sociale, të cilët i akuzoi për nxitje të turmave.
Burimet tregojnë se shumica e protestuesve janë të rinj dhe shumë prej tyre janë liruar pas paralajmërimeve, ndërsa ata që udhëheqin protestat mbeten në paraburgim.