Kreu i Gjysmëhënës së Kuqe: Sulmet e SHBA-së dhe Izraelit dëmtuan mbi 85 mijë objekte civile në Iran

Kreu i Gjysmëhënës së Kuqe të Iranit, Pirhossein Kolivand ka bërë të ditur se më shumë se 85 mijë objekte civile janë dëmtuar që nga fillimi i luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër vendit, transmeton Anadolu.
Siç raporton agjencia e lajmeve Mehr, Kolivand tha se 85.176 lokacione civile janë prekur, përfshirë 64.583 njësi banimi dhe 19.690 prona komerciale.
“Provinca e Teheranit ka pësuar dëmet më të mëdha”, tha ai, duke theksuar se janë goditur 282 qendra mjekësore dhe 600 shkolla. Ai tha se veprime të tilla përbëjnë “krime lufte” sipas Konventave të Gjenevës.
SHBA-ja dhe Izraeli kanë vazhduar sulmet ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë deri tani mbi 1.340 persona, përfshirë edhe liderin e atëhershëm suprem, Ali Khamenei.
Teherani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që kanë shënjestruar Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë kapacitete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe në aviacion.